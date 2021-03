Malgarini dijo que exigirán al gobierno provincial “que rinda cuentas sobre los millones de pesos destinados para preparar el sistema de salud”

Compartir

Linkedin Print

El diputado provincial Adrián Malgarini, lamentó lo expresado por su par Agustín Samaniego (PJ) quien tras el nuevo protocolo de ingreso a la provincia que evita que hagan aislamiento quienes tengan PCR negativo, hayan recibido la primera dosis de la vacuna contra el virus o hayan cursado la enfermedad, situación que aseveró, hará que “inexorablemente aumenten los contagios y por ende, las muertes” y pidió que “la oposición política se haga cargo y sea responsable de sus actos”.

“El diputado Agustín Samaniego llamó a la oposición a “asumir su responsabilidad” frente al obligado retroceso del Gobierno Provincial a abrir la entrada al territorio provincial, pero Samaniego se olvida que Gildo Insfrán es el único responsable de una política sanitaria que fracasó y donde son los autores de gravísimas violaciones a los derechos humanos y a las libertades individuales contra cientos de formoseños sin motivos justificados”, expuso.

“Si el diputado Samaniego quiere podemos recordarle la represión de aquel “viernes negro” en el que jóvenes y mujeres sufrieron toda clase de violencia, solo asimilable a los peores años de la dictadura, las derrotas en la justicia y el rechazo del pueblo a las medidas implementadas por Insfrán”, expresó.

“Durante un año tuvieron a los formoseños encerrados y sin poder trabajar y recibieron miles de millones de pesos del gobierno nacional con el propósito de preparar el sistema de salud a los requerimientos de la pandemia. Nada de esto se hizo y malgastaron los fondos enviados por Nación sin dar explicaciones”, denunció.

Asimismo aseguró que “el pueblo de Formosa les pide explicaciones, los diputados de la oposición les vamos a exigir que rindan cuenta sobre el destino de los millones de pesos recibidos, la soberbia fue la única respuesta del Gobernador en cada aparición pública, amenazando a periodistas y jueces con términos propios de un matón”.

Malgarini señaló además que “con seguridad”, el diputado Samaniego “sabrá en lo más íntimo de su pensamiento que está ofendiendo la inteligencia de los formoseños, entendemos que deba justificar la dudosa actuación de su gobierno al costo de no poder caminar próximamente las calles sin ser increpado por el ciudadano común y que trata de tomarnos el pelo con una construcción que solo existe en sus pensamientos”.

“La verdad es que nuestra provincia está quebrada y sus habitantes estamos hartos de la mentira, las burlas y las amenazas. Queremos vivir en libertad y desarrollar nuestra vida en una sociedad que tenga una Policía que nos cuide y proteja en lugar de perseguirnos mientras los delincuentes suben por los ascensores de algunos edificios públicos. Es tiempo de la reflexión serena y el diálogo, pero no nos hacemos ilusiones ya que ustedes no conocen esa palabra, sólo saben imponer su voluntad, sin importar las consecuencias”, finalizó indignado el funcionario provincial.

Compartir

Linkedin Print