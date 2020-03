Malgarini: «El magro aumento de Insfrán festejado por sindicalistas oficialistas, reflejan la imagen del Titanic naufragando pero con pasajeros aplaudiendo»

Compartir

Linkedin Print

El diputado provincial de Juntos por el Cambio-UCR Adrián Malgarini, se mostró indignado ante el aumento de 15% a estatales y jubilados anunciados el lunes por el gobernador de la provincia Gildo Insfrán, indicando que fue «mezquino».

«Con su mezquino anunció del 15% para los estatales, confirmó lo ya demostró en su extenso discurso anual frente a la Legislatura provincial, donde manifestó su absoluta «negación» de la lamentable situación de los empleados públicos y su terca negativa a referirse al eje de la realidad de la situación social que son los salarios de empobrecimiento que paga a su administración pública provincial. La cual no va mejorar con el miserable anunció del primer mandatario provincial», aseveró Malgarini.

Asimismo indicó que «lo más increíble e injustificable es qué el tamaño de despojo a los salarios de los trabajadores, se realicen con la entrega y el acompañamiento cómplice de los aplaudidores compulsivos sindicalistas oficialistas y el resignado silencio de la mayoría de los trabajadores estatales, que no retrotraen a la dramática imagen del Titanic naufragando y hundiéndose pero con pasajeros aplaudiendo y los marineros festejando», graficó Adrián Malgarini.

«Para colmo, mientras despotricaban y se rasgaban las vestiduras contra la gestión del ex presidente Mauricio Macri, sin dudas «el más Federal de la historia», en Formosa se registraba el mayor aumento salarial de los 25 años de gobernación que con el manejo absoluto del poder público provincial lleva adelante Gildo Insfrán», resaltó Malgarini.

«Nosotros reclamamos y esperábamos un incremento salarial del 45% que repare el desfase del 2018/2019 para que el reparto de los fondos recibidos en tiempo forma durante la gestión anterior, sea más equitativo», indicó Adrian Malgarini al mismo tiempo que dijo: «Rechazo las falaces afirmaciones de Insfrán, ya que sin esos recurso federales no hubiera estado en condiciones ni siquiera de pagar un mes de sueldo a los estatales provinciales», concluyó el Diputado provincial.