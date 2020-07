Malgarini: “Quiero ver a los funcionarios y dirigente del PJ haciendo política sin el saco de Insfrán y la plata del Estado”

Compartir

En el piso de Expres en Radio, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Adrián Malgarini dijo que el “modelo formoseño” fracasó y lamentó que muchos pueblos del interior ni siquiera cuenten con agua potable. También disparó que “muchos” funcionario y dirigentes del PJ se dedican a la política solamente porque no deben utilizar sus recursos sino “la plata del Estado”.

“Hoy los intendentes no tienen los recursos necesarios para prestar los servicios necesarios, lastimosamente la caída de la coparticipación se ajusta por el salario de los empleados municipales y la prestación de servicios”, comenzó diciendo el legislador.

Disparó que el “modelo” fracasó y que “los formoseños naturalizamos muchas veces lo anormal”.

Cuando se le consultó por el rol de la oposición dijo: “no es que Gildo Insfrán es el único capacitado para ser gobernador. Quiero ver a cada funcionario haciendo política como nosotros, con sus propios recursos económicos. Los quiero ver haciendo política sin el saco de Insfrán y la plata del Estado”.

“Hay muchos dirigentes y funcionarios que si no tuvieran la plata del Estado no se dedicarían a la política”, señaló.

“La gente tiene que confiar en algo distinto, creo que nosotros podremos hacer una buena gestión porque para eso nos estamos preparando, deben correr el riesgo de equivocarse y no acostumbrarse a lo de siempre. Hay un montón de formoseños que podemos hacer muchas cosas por nuestra provincia”, enfatizó Malgarini.