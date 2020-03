Malgarini respaldó a Fernández al exigir «solidaridad» a empresarios, pero le reprochó que Nación también despide empelados en medio de la pandemia

Compartir

El diputado provincial de Juntos Por el Cambio, Adrián Malgarini, respaldó la decisión presidencial de exigir públicamente a los empresarios «solidaridad» ante la emergencia por la pandemia, pero consideró poco serio que el presidente de la Nación trate de miserables a los empresarios que despiden empleados, no porque no lo sean, sino porque el gobierno no tiene autoridad para reprochar con tanta vehemencia, cuando desde el mismo estado nacional están en medio de la misma pandemia cometiendo la «irresponsabilidad suprema» de despedir empleados públicos en todo el país.

Reprochó que «lo primero que debe hacer un presidente ‘no miserable’, es frenar los despidos selectivos a los trabajadores del estado nacional perseguidos por su inclinación política. Como lo dijo el propio señor Presidente, este es el momento de unidad, de trabajo en conjunto, de solidaridad, no es el momento de los miserables que despiden trabajadores de las empresas, ni de los vivos que remarcan precios y se aprovechan de los consumidores, ni de los ‘picaros irresponsables’ que solapada pero autoritariamente en medio de la desgracia despiden ‘centenares’ de empleados del Estado nacional nombrados durante la gestión anterior».

Dijo que «el despedir por su pensamiento político y mezquindades partidarias a centenares de empleados de la administración pública, contradice el llamado a la unidad que pregona el Presidente de la Nación, y le quita seriedad a su envestida contra la ‘Argentina miserable oculta'».

«Los argentinos estamos viviendo tiempos difíciles donde se requiere responsabilidad y solidaridad, no revanchismo político y persecución», concluyó Adrián Malgarini.