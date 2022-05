Malvivientes ingresaron a una casa ubicada a metros de la Comisaría Segunda y robaron una motocicleta

Compartir

Linkedin Print

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Selene, una joven que días atrás resultó damnificada por malvivientes que le robaron su motocicleta brindó detalles de lo sucedido y lamentó que «los formoseños no tenemos seguridad, todo el tiempo roban motos»; lo insólito e «increíble» de su caso es que el rodado estaba adentro de un domicilio que está ubicado a metros de la Comisaría Seccional Segunda y del Departamento de Informaciones, donde constantemente hay movimiento de policías lo cual brinda una «sensación» de protección a los vecinos.

«El robo fue el sábado, ese mismo día presenté la denuncia en la Segunda, pero hasta ahora no tengo novedades al respecto», comenzó diciendo la misma.

Seguidamente, comentó que el robo fue de adentro de un inmueble ubicado sobre la calle Hipólito Irigoyen, entre Libertad y Jujuy, cerca de la Comisaría Seccional Segunda y del Departamento de Informaciones de la Policía de Formosa. «La moto estaba en la casa de mi compañera, habíamos salido del trabajo, pasó cerca de las seis de la mañana. Estaba junto a la moto de ella. Rompieron el candado del portón de la casa para poder ingresar al inmueble», indicó Selene.

«Lamentablemente ahora me pasó a mí y sé que no soy la única, porque estoy al tanto de otros casos más que se registraron durante esta semana; es decir, en menos de una semana robaron 5, los que yo conozco. Es una cosa de locos la inseguridad con la que convivimos día a día», dijo.

Al hablar de su rodado señaló que «era mi medio de movilidad, la utilizaba para todo, más aún teniendo en cuenta que vivo muy lejos de la zona céntrica, la usaba para ir a trabajar, estudiar, etc».

«Antes de que ocurra esto a mí ya me habían querido robar la moto cuando estaba sobre la vereda de Pepe Guapo, que es donde trabajo. A metros de donde estaba intentaban forzarla y por suerte me percaté en ese momento», recordó la joven.

«Ahora tendré que seguir pagando la cuota, me queda un año todavía, seguiré abonando algo que ya no tengo, aunque no pierdo las esperanzas de que la Policía me la pueda recuperar», dijo y agregó: «ahora me muevo en colectivo o sino me pasa a buscar una compañera que vive cerca de mi casa».

«Mi moto estaba trabada, adentro de la casa. Es una locura, ya no sabemos dónde podemos dejar nuestras cosas, de adentro del domicilio las roban», lamentó.

Para aportar datos

La moto de Selene era una ZB110 Full, patente A148IMO. En caso de tener datos sobre la misma se pide que informen al 911.

Compartir

Linkedin Print