Malvivientes intentaron robar en local de venta de colchones: “A la pandemia le sumamos los hechos de inseguridad”, dijo el dueño

El jueves, malvivientes intentaron ingresar a un local de ventas de sommiers y colchones ubicado en calle España y Territorios Nacionales; gracias a que no pudieron abrir la puerta el daño a la empresa no fue “mayor”. Comerciantes de la zona coinciden en que los hechos de inseguridad se incrementaron en el último tiempo y piden seguridad.

Ariel, dueño del comercio afectado, contó al Grupo de Medios TVO que “hemos sido víctima de un hecho de inseguridad; ayer cuando vinimos a abrir el local nos encontramos con el portón forzado, gracias a Dios no pudieron entrar porque de lo contrario el daño hubiese sido enorme”.

“Se llevaron lo que estaba a su alcance”, dijo y lamentó: “somos una empresa muy joven y nueva en el rubro y comenzar así el negocio es un golpe muy duro”.

“A la pandemia hay que sumarle los hechos de inseguridad; lo que nos pasó nos tira diez pasos para atrás”, disparó el mismo.

Añadió además que los hechos de inseguridad se vienen dando desde hace semanas y “somos varios los comerciantes que ya fuimos víctimas”. “Nos reunimos entre comerciantes del lugar y estamos buscando la manera de estar más seguros; también pedimos la ayuda de gente del Gobierno para que nos den una mano con el escampado que tenemos atrás”, cerró.