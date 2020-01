Malvivientes se robaron hasta el foco de una casa del barrio Simón Bolívar

Compartir

Durante la madrugada de ayer, cinco malvivientes que deambulaban por un sector del barrio Simón Bolívar ingresaron a robar a una casa de la manzana 1 y se llevaron diversos elementos que eran herramientas de trabajo del propietario, algo que no pudieron trasladar del todo ya que la Policía que patrullaba la zona se percató de lo que ocurría y pudo recuperar todo.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la avenida Soldado Formoseño alrededor de las 5:30 horas cuando ya hay movimiento en el sector, y lo que llamó la atención de los uniformados fue ver a los jóvenes todos juntos con varias cosas como un compresor, herramientas, hasta el foco del domicilio. Los efectivos lograron atrapar a uno de los delincuentes.

El damnificado, en diálogo con el Grupo de Medios TVO, destacó el accionar policial y se mostró emocionado porque pudieron recuperar sus herramientas de alto valor y con las que trabaja todos los días. «Gracias a Dios pasaba la patrulla y les agradezco porque mediante ellos recuperé todas mis cosas, se llevaron compresor, herramientas, hasta el foco de la casa, es una vergüenza lo que pasa pero la Policía actuó bien porque lo atrapó a uno y aparte recuperó todas mis herramientas que son de trabajo, estoy muy agradecido con las autoridades que actuaron muy bien», dijo con la voz quebrada.

«Fue muy temprano, agradezco a la autoridad y la verdad no se puede creer lo que pasa. A uno de los delincuentes lo atraparon en la vereda de la casa, yo creo que mi perro lo empezó a morder y por eso no pudo escapar, la verdad no sé bien porque yo no escuché nada, estaba durmiendo porque era muy tempano. Cuando me desperté ya estaba la Policía acá, estaban dentro de la casa, nosotros nos acostamos tarde ya que mi señora también trabaja acá y a veces nos pasamos, dormimos un poco más y por eso nos escuchamos nada», acotó.

«Entraron a la casa por el portón, tengo alambre de púa y todo, pero lo mismo entran, los vecinos tienen que tener cuidado porque son muy ligeros, en cualquier lado entran, habrán hecho pasar las cosas por arriba del portón, levantaron el alambre de púa, yo lo volví a poner en su lugar, es de no creer lo que hacen, son cosas que pasan lamentablemente», expresó.

«Los vecinos deben tener cuidado más cuando es muy temprano, a las 5 de la madrugada o 5:30 los muchachos están a todo volumen y hay que cuidarse, todos encima están drogados, eso es lo más grave porque uno no sabe lo que pueden llegar a hacer», finalizó el poblador.