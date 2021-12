Mañana funcionará el vacunatorio fijo del Paseo Costanero

Compartir

El vacunatorio fijo a demanda contra el COVID-19 que se encuentra funcionando en el Galpón “C” del Paseo Costanero “Vuelta Fermoza” de la ciudad capital funcionará media jornada, de 8 a 12 horas, el viernes 31 de diciembre.

No obstante, de acuerdo a lo informado desde la esfera oficial el 1º de enero del 2022 permanecerá cerrado.

En este sentido, cabe recordar que es obligatorio concurrir con barbijo bien colocado, DNI y libreta de vacunación en el caso que ya cuente con una.

Nuevos centros de vacunación

En otro orden, las nuevas sedes habilitadas como vacunatorios fijos tanto en capital como en el interior empezaron a funcionar desde el pasado lunes 27 y recibieron una importante afluencia de personas en estos dos primeros días.

En ese marco, el enfermero Juan Manuel Mariño, quien trabaja en el centro de vacunación ubicado en la avenida Néstor Kirchner al 3766 donde, al igual que en los demás, se inmuniza a personas de tres años en adelante.

“Se pueden vacunar todas aquellas personas que tengan de tres años en adelante que no tengan la primera dosis, y de 18 en adelante que tengan que completar su esquema de vacunación o refuerzo”, indicó.

Además, el profesional aclaró que “no hay días específicos” para determinadas marcas de vacunas, sino que “todas están disponibles cualquier día”.

Y añadió que, desde el lunes, lograron inmunizar entre 200 y 250 personas.

“No hay que esperar mucho, por eso les invitamos a las personas que les falte completar esquema que se acerquen, les registramos en el sistema para que tengan su certificado que además les sirve en caso de que quieran viajar o les requieran para algún trámite”, instó Mariño.

Tanto esta sede, como las demás distribuidas en toda la provincia, permanecen abiertas de lunes a sábado, de 8 a 20 horas.

En Formosa Capital las sedes que funcionan como vacunatorio fijo son, además de este, el Galpón C de la Costanera, el Hospital Distrital N°8 y los Centros de Salud de los barrios Nueva Formosa, El Pucú, Bernardino Rivadavia, Juan Domingo Perón, 7 de mayo, Villa del Carmen, Namqom y Puente San Hilario.

En el interior, fueron dispuestos como vacunatorios fijos los hospitales de Riacho He He, El Espinillo, Tres Lagunas, Misión Tacaaglé, General Belgrano, Pirané, El Colorado, Laguna Blanca, Ibarreta, Las Lomitas, Ingeniero Juárez, El Potrillo, Los Chiriguanos, Laguna Yema, Pozo del Tigre, Fortín Lugones, Estanislao del Campo, Subteniente Perín, General Güemes, San Martín Dos, Villa 213, Villafañe, Palo Santo, Comandante Fontana, Gran Guardia, Misión Laishí y Laguna Naineck.

Y los Centros de Salud de Posta Cambio Zalazar, Lucio V. Mansilla, Herradura, Buena Vista, Tatané y Pozo de Maza.

