Mañana llegarán al país 10 argentinos deportados por los EE.UU.

El avión de la empresa Omni Air International, un Boeing 767-300 con capacidad para 247 pasajeros, que fue rentado por la administración de Donald Trump para trasladar a personas deportadas, llegará este jueves al país con los primeros 10 argentinos que fueron expulsados de los Estados Unidos.

Según pudo saber Infobae, la aeronave tocará mañana suelo argentino en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, con una decena de argentinos deportados.

En medio de la fuerte política inmigratoria que aplicó la administración Trump, este medio pudo confirmar que la decena de argentinos deportados que volverán en las próximas horas al país son:

Daniel Rodrigo Céspedes (Robo)

Maximiliano García (Sin antecedentes)

Luciana Lorena Lopresti (Agresión)

Sandra Márquez (S/A)

Ernesto Nunez (S/A)

Marcos Ontivero (Procurar prostitución)

Pablo Ridolfo (Delitos contra el orden público)

Mario Robles (S/A)

Julián Francisco Rojas (S/A)

Rodolfo Valor (Tráfico)

A pesar de que cinco de los 10 argentinos deportados no cuentan con antecedentes penales, fuentes diplomáticas explicaron a este medio que se trata de una decisión unilateral de los Estados Unidos. La determinación de deportar está al margen de los antecedentes.