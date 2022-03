Compartir

Mañana a las 18 horas, desde la plaza San Martín hacia el juzgado, se movilizarán para pedir justicia por el femicidio de Adriana Noelia Vargas, la mujer que falleció tras varios días de agonía por haber sido quemada en el barrio Villa Hermosa. Un hombre y una mujer están detenidos por el hecho.

“Pueden participar todos los que nos quieran acompañar, hacemos esto para pedir justicia por ella pero también se suman otras madres que perdieron sus hijas, que son víctimas, la idea es que se haga justicia, que no se mate más mujeres y que los responsables queden libres”, dijo Verónica Robles, amiga de Vargas y organizadora de las movilizaciones.

“El viernes pasado a pesar de la lluvia éramos muchas personas. Quiero agradecer a todos los que nos apoyan, espero contar con todos ellos nuevamente y que se junten más personas, es importante para todos porque en cada casa hay una mujer, es importante que las cuidemos”, señaló.

Respecto a los avance que hay en la causa, tras la detención de un hombre sindicado como autor del femicidio, la mujer manifestó que “hasta ahora no se sabe más nada, estamos esperando que accione la justicia, las marchas siguen porque fue capturado pero esto no termina ahí, estamos esperando que le den una condena, la que se merece, todavía no dicen nada”.

“Nosotros seguimos con el apoyo de organizaciones como Ni Una Menos, Pañuelos Amarillos y de todas las demás que desde un principio siguen conmigo, les quiero agradecer al igual quea todos los presentes, les agradezco infinitamente porque esto se logra si somos muchos”, expresó.

En cuanto a cómo está la familia de Vargas tras el atroz desenlace, contó que “se sienten angustiados y preocupados, no cambió nada desde el primer día que pasó esto, creo que va a ser muy difícil superar, me imagino yo, ella era mi amiga y me cuesta seguir y me imagino ellos. Esto de las marchas y demás lo hago con acuerdo de su mamá, ella está con nosotros en cada paso que hacemos, su mamá es una luchadora, va a estar toda la familia, los hijos, los amigos”.

“Las marchas se hacen porque hay muchos locos sueltos, hay gente que mató mujeres, que lastimó y los detienen un día, salen al otro por eso son las marchas, no habría necesidad de esto si la justicia accionara correctamente. Esto no es un ataque ni nada parecido, es sincerarnos para mejorar, para mi se trata de eso. Yo soy apolítica, pero si el sistema funciona bien no tendríamos que quejarnos, acá quejarse es como ser malagradecido y no es así, exigimos nuestros derechos, somos mujeres que no podemos defendernos ante un hombre que nos puede matar, la justicia debería poner mayor énfasis en eso, sea como sea cada uno nadie merece que le quiten la vida”, finalizó Robles.

