Mancini avisó que Italia nacionalizaría otros jugadores para la Selección

Pese a que es la última campeona de Europa, no clasificar a los últimos dos mundiales significó un verdadero golpe para la Selección de Italia. Además de comenzar a darle rodaje a los jóvenes talentos que emergen de la Serie A, la Nazionale decidió ampliar sus horizontes para diseñar un plantel competitivo.

Luego del auspicioso buen debut de Mateo Retegui con la camiseta azzurra (metió el gol de su equipo en la derrota contra Inglaterra y otro en la victoria contra Malta), el director técnico Roberto Mancini reconoció públicamente que esta nómina podría ampliarse en las próximas ventanas de partidos (en la Sub 21 también citaron a Bruno Zapelli, de Belgrano de Córdoba).

“Nacionalizar más jugadores es una posibilidad. Tenemos un porcentaje mínimo de jugadores en la Serie A. En Suiza, 15 de 20 son nacionalizados. Bélgica es lo mismo. Francia, Alemania, Inglaterra los tienen. Hasta hace unos años teníamos muchos jugadores fuertes y no necesitábamos hacerlo. Los demás lo hicieron, a menudo tomando jugadores que habíamos ayudado a desarrollar y madurar, así que ahora nos adaptaremos y haremos lo mismo”, advirtió el entrenador de Italia.

Estas palabras tomaron fuerza en Italia y fue el diario La Gazzetta dello Sport el encargado de filtrar más nombres que se encuentran dentro del radar de la federación italiana para afrontar los próximos objetivos del seleccionado: la clasificación a la próxima Eurocopa y el Final Four de la UEFA Nations League.

Dentro de esta lista, además de figurar Nicolás Capaldo (el hombre del RB Salzburg de Austria fue recomendado por Daniele De Rossi -compartieron plantel en Boca Juniors-) y Gianluca Prestianni (la federación mantuvo contactos con la familia del punta de 17 años que viene de marcar su primer gol en Primera División con Vélez), jugadores que se destacaban en la primera nómina que salió a la luz, ahora se sumaron otros dos jóvenes albicelestes: Giuliano Galoppo, y Marco Di Cesare.

El primero, hasta la rotura del ligamento cruzado, atravesaba un presente de ensueño en San Pablo de Brasil. El mediocampista de 23 años surgido de Banfield llevaba 8 goles y dos asistencias en 11 presentaciones en lo que va de la temporada.

“Físico central de Argentinos Juniors (1.86), fuerte en el marcaje. Todavía tiene todo por demostrar, pero incluso en la defensa Mancini no navega en abundancia”, advirtió el rotativo, sorprendido por la presencia del marcador central de 21 años que aún no es indiscutido para Gabriel Milito.

Estas opciones se suman a las expresadas por Tuttossport en los últimos días, donde se destacaban jugadores que forman parte de los planteles de Boca Juniors y River Plate o con pasado reciente en las juveniles de la selección argentina.

Además de Capaldo y Prestianni figuraban Nicolás Valentini (marcador central de 21 años de Boca Juniors), Lucas Beltrán (centrodelantero de 21 años de River Plate), Pedro De la Vega (atacante de 22 años de Lanús -jugó un Mundial Sub 20 y los Juegos Olímpicos de Tokio con Argentina-), Tomás Pozzo (mediocentro ofensivo de 22 años de Independiente), Gino Infantino (volante de 19 años de Rosario Central), Juan Sforza (volante central de 21 años de Newell’s), Justo Gianni (extremo derecho de 23 años de Newell’s) e Ignacio Maestro Puch (centrodelantero de 19 años de Atlético Tucumán).

