Maniatado y con la cara tapada: encontraron un cuerpo calcinado en una zona rural de Santa Fe

La localidad de Monte Vera, ubicada en el norte de Santa Fe, fue escenario de un hecho estremecedor este sábado al mediodía, luego de que encontraran un cadáver calcinado que había sido abandonado en una suerte de zanjón. Tras detectarse signos de violencia, las autoridades buscarán determinar si se habría tratado de un crimen y la identidad de la presunta víctima.

Todo comenzó con un llamado al servicio de emergencias 911, que notificó sobre la presencia de un cuerpo en un sector rural que mediaría entre Monte Vera y Recreo. Fue así que, con la llegada del personal del Comando Radioeléctrico y de la Agrupación Cuerpos, se confirmó que se trataba de una persona que parecería haber sido violentada.

A simple vista, los oficiales notaron que el cuerpo contaba con quemaduras casi totales, tenía las manos atadas, el rostro cubierto con una tela y la boca tapada con trapos y papeles. No obstante, no había ningún tipo de indicio y/o documentación que permitiera descubrir la identidad de la víctima.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, las autoridades apuntaron que se trataría de un hombre, cuya edad variaría entre los 20 y los 25 años. Asimismo, remarcaron que el cuerpo se encontraban en tan mal estado, que sería casi imposible reconocer a la persona.

El caso quedó bajo investigación del fiscal de Homicidios, Diego Iglesias, quien intentó reunir pruebas para establecer el origen del hecho y las circunstancias previas al abandono del joven en la cava rural. En paralelo, ordenó que el área fuera resguardada y pidió la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe en la escena.

Fuentes oficiales habrían indicado que los peritajes iniciales descartarían la posibilidad de que la víctima hubiera sido quemada en el lugar. Pues destacaron que el terreno no mostraba indicios de fuego reciente ni rastros de combustión en la vegetación circundante.

Entre las primeras hipótesis, los investigadores presumirían que el crimen se habría concretado en otro sitio y posteriormente el cuerpo fue trasladado y depositado en el pozo rural. Este dato, sumado a la ausencia de elementos personales o documentación junto al cadáver, reforzaría la complejidad del caso que ahora sigue bajo estricto secreto de sumario.

Hallaron restos óseos

en una valija dentro de

un contenedor en Rosario

En los días previos, otro descubrimiento macabro tuvo lugar en Rosario. El pasado 13 de agosto, un hombre que revisaba un contenedor de basura en la zona oeste de la ciudad encontró una valija de cuero con restos óseos en su interior.

El aterrador episodio ocurrió alrededor de las 14:00 horas del miércoles en Matienzo al 2500, entre las calles Ocampos y 27 de Febrero. Después del hallazgo, el reciclador alertó al 911 y efectivos de la Policía de Santa Fe acudieron al lugar.

A raíz de esto, las autoridades acordonaron la zona y convocaron al personal de Criminalística para iniciar los peritajes. De forma preliminar, los peritos indicaron que se tratarían de restos óseos antiguos y tanto la valija como los huesos presentaban rastros de tierra.

De acuerdo con la información publicada por El Ciudadano, en el interior de la maleta había un fémur, dos tibias, un peroné, un húmero, un omoplato, un cúbito, un huevo pélvico, dos radios, 20 vértebras, una clavícula y 18 costillas.

Por esto, los elementos fueron separados en bolsas negras para ser trasladados y analizados por especialistas. De esta manera, se buscaban identificar si los restos serían compatibles con un ser humano y descartar o confirmar la hipótesis de que se trataría de una persona o varias.

En caso de que se cotejara que los huesos pertenecían a una persona, los investigadores señalaron que el paso siguiente sería establecer el período en el que se habría producido la muerte y evaluar la posibilidad de esclarecer las circunstancias en las que la persona habría perdido la vida.