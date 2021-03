Manifestantes que tomaron un predio, denunciaron que fueron desalojados violentamente

Compartir

Ayer por la mañana, unas 9 familias que se encontraban en un predio del barrio Luján, frente a la EPES N°68 y que anteriormente habían estado un mes al costado de la ruta 11, denunciaron que fueron violentamente desalojados por la Policía de ese lugar en el que se asentaron días atrás y donde armaron precarias casillas hasta recibir una solución habitacional.

“Hace 4 días estamos acá, antes estuvimos 1 mes al costado de la ruta y nos desalojaron de ahí, ahora que nos ubicamos en este terreno vino la Policía y nos sacó a todos, golpearon a menores de edad, llevaron gente presa, levantaron las motos y nunca nos mostraron algún papel o alguna orden de desalojo, nos sacaron todo lo que teníamos y acá había criaturas que se asustaron por toda la situación, llevaron detenidas a algunas personas”, dijo Alejandra, una de las protestantes que denunció lo ocurrido.

“Nos despertaron como animales y mientras filmábamos nos robaron el celular y lo metieron en sus bolsillos, a mi marido lo golpearon para sacarle el celular porque estaba filmando, tiraron el rancho arriba de una criatura que se golpeó, esto es grave, a los vecinos que se acercaron también les sacaron el celular”, aseveró y acotó que “a todos nos sacaron los celulares porque no querían que filmemos, sacaron nuestras cosas y las tiraron, después de que hicieron todo se fueron sin mostrarnos ninguna orden, nos vinieron a reprimir, siempre les hablamos bien y queremos que nos traten bien”.

Es importante señalar que se trata de manifestantes que se encontraban al costado de la Ruta 11, frente al Juan pablo II donde estuvieron un mes reclamando por módulos habitacionales y como no tuvieron respuestas, ingresaron a un terreno ubicado frente a la escuela 68 del barrio Luján, que según ellos, es fiscal.

“Es una falta de respeto lo que hicieron, como animales nos trataron, le dije al comisario que si iban a desalojar que por favor esperen porque estábamos con niños, no estamos para lucrar con estos terrenos porque sí o sí necesitamos dónde quedarnos, averiguamos y nos dijeron que estos terrenos figuran como espacios verdes, como fiscales y que si queríamos ingresáramos, incluso hay más familias en la zona de atrás pero igual nos reprimieron”, explicó otro vecino.

“Yo le dije que acá estaba mi hija, que paren y entraron a las patadas igual, mi nena quedó debajo de una carpa y la lastimaron con un palo, se le cayó todo encima, quedó traumada, a mi señora se la llevaron detenida, mi hija está traumada por todo esto, les pedíamos que tengan paciencia pero no la tuvieron con nosotros y sin una orden ni notificación vinieron y levantaron todo a las patadas, esa no es forma de tratar, si dialogábamos íbamos a salir pacíficamente, pero no quisieron”, acotó.

