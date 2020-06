“Mano de Piedra” Durán fue hospitalizado por Covid-19

Compartir

El ex campeón mundial panameño de boxeo Roberto Manos de Piedra Durán fue hospitalizado el jueves por el nuevo coronavirus, aunque su vida no corre peligro de momento, anunció uno de sus hijos, el mismo día que Panamá batió su récord de nuevos casos de COVID-19.

“Acaban de llegar los exámenes de mi papá y confirman que es positivo de COVID-19”, anunció en su cuenta de Instagram Robin Durán, hijo del legendario pegador y seis veces campeón mundial de boxeo.

“Gracias a Dios, por ahora no está con síntomas más allá que un resfriado. No está en cuidados intensivos ni en respiradero, sigue bajo observación”, agregó.

Horas antes, Robin Durán había manifestado que Manos de Piedra, de 69 años, había sido hospitalizado por precaución por un “virus de resfriado”, pero tras las pruebas dio positivo por COVID-19.

“Acabamos de hablar con el doctor y nos comenta que los pulmones están bien y no hay indicios de gravedad. Sigamos teniendo fe de que todo saldrá bien”, señaló Robin Durán.

“Mi papá se sentía un poco resfriado y por eso se tomó la decisión de llevarlo al hospital, ya que tiene un pulmón que no funciona al 100% por un accidente en Argentina hace unos años”, destacó su hijo.

Durán, un héroe nacional en su país, boxeó como profesional desde los 16 hasta los 50 años. Protagonizó 119 peleas, 103 ganadas y 16 perdidas. Lo noquearon cuatro veces y mandó a dormir sobre la lona a 70 de sus oponentes, lo que le valió el apodo de Manos de Piedra.