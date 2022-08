Mansilla: camionetas ingresaron a la provincia evadiendo controles policiales y de Gendarmería

Compartir

Dos camionetas, VW Amarok, procedentes de la provincia del Chaco, ingresaron a nuestra provincia a alta velocidad, evadiendo el control policial y de Gendarmería Nacional ubicado en Mansilla.

Horas después, la Policía encontró uno de los rodados abandonado en camino vecinal cerca de Irigoyen, jurisdicción de la Comisaría Laishí; en tanto la otra fue secuestrada en inmediaciones a la ex ruta provincial N° 1, jurisdicción de Villafañe.

Ambos vehículos estaban sin ocupantes, con las puertas abiertas y una de ellas presentaba orificios compatibles con disparos de arma de fuego en la carrocería y rastros de sangre en el interior.

Todo se dio minutos antes de las 16.30 horas de este jueves cuando dos camionetas marca VW, modelo Amarok, ingresaron a alta velocidad a la provincia de Formosa por Mansilla, evadiendo los controles de la Policía y de Gendarmería Nacional ubicados en ese lugar.

Esas maniobras evasivas despertaron la sospecha de los efectivos que ambos vehículos podrían estar trasladando objetos de contrabando o huyendo de alguna situación particular ocurrida en la provincia del Chaco, motivo por el cual se solicitó colaboración a las dependencias policiales de Villa Escolar, Tatané, kilómetro 142, Laishí, Irigoyen, Villafañe, El Colorado, entre otras, a fin de lograr dar con ambas camionetas.

Tal es así que todas las dependencias del área de la Delegación de la Unidad Regional Uno con asiento en Mansilla y del área de la Unidad Regional Dos Pirané implantaron operativos de control vehicular en diferentes rutas de acceso a las localidades cercanas a mansilla.

En ese sentido, personal de la UR2, Comisaría Villafañe, Delegación de Drogas Peligrosas y de Informaciones Policiales El Colorado, alrededor de las 18.20 horas, hallaron una de las camionetas en un camino vecinal a pocos metros de la Ruta Provincial N° 1, jurisdicción de la Comisaría Laishí.

El vehículo estaba abandonado, con las puertas abiertas, sin ocupantes, presentaba varios impactos a prima facie de balas en la carrocería y rastros de sangre en el interior del rodado, informándose sobre dicha situación al juez y fiscal de turno, disponiendo la participación de la Policía Científica para el peritaje respectivo.

Luego una prolija labor realizada por integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas El Colorado, en forma conjunta con la Delegación Policía Seguridad Vial Puente Libertad, determinaron que los guarismos de la camioneta estaban adulterados. El rodado original se encuentra en la provincia de Tucumán.

El resultado fue puesto a conocimiento de la Fiscal Federal con asiento en Formosa, quien dispuso la sustanciación de una causa judicial por Infracción al Artículo 289º inciso 3º del Código Penal Argentino.

En la continuidad de la investigación, en horas de la siesta de este viernes, integrantes de la Brigada de la Comisaría Villafañe encontraron a escasos metros de la ex Ruta Provincial N° 1, pasando al acceso de El Olvido, una camioneta WV Amarok color gris abandonada, sin ocupantes y oculto con ramas, procediéndose al secuestro.

El hallazgo también se informó a la justicia; en tanto los efectivos continúan con las tareas en procura de dar con las personas que estarían implicadas en el caso.

