Mansilla: sin inconvenientes cobraron el IFE 600 personas en la comisaría local

Con total normalidad se llevó a cabo el pago de los 10 mil pesos a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en la comisaría de Lucio V. Mansilla (Corredor Sur).

Unos 600 beneficiarios se acercaron a cobrar provenientes de General Mansilla, Banco Payaguá, Kilómetro 100 y Potrero de Los Caballos, en su mayoría jóvenes que trabajan en el ámbito rural.

Hasta allí llegó el móvil del Banco de Formosa para habilitar el cobro en una oficina de la comisaría. Afuera, en sillas dispuestas ordenadamente, cumpliendo la distancia requerida en prevención del contagio de Coronavirus, los beneficiarios aguardaron el inicio del pago que puntualmente fue a las 7 horas.

El mecanismo funcionó muy bien, ya que un minuto aproximadamente tardó cada beneficiario en el espacio de la Comisaria acondicionado para el pago, según se informó.

En ese sentido, el intendente Mirbel García comentó que el día viernes se ajustaron los trabajos informáticos del Banco de Formosa para dejar a punto el sistema, y comenzar el pago puntual a las 7 horas de este lunes.

«Queremos resaltar la gran gestión del Gobierno Provincial a cargo del Dr Gildo Insfrán, que con gran justicia social realizó las acciones pertinentes para que cada ciudadano formoseño perciba esta gran ayuda en cada una de sus localidades, sin necesidad de viajar hasta la Capital Formoseña», destacó el jefe comunal.

Sostuvo que la decisión del gobernador fue la mejor para cuidar el estatus sanitario libre de Coronavirus en Formosa y, al mismo tiempo, resaltó el trabajo de la Policía de la Provincia y los empleados municipales, quienes siempre están a disposición de la comunidad y, en esta oportunidad, prepararon gazebos a partir de pronósticos de lluvia.

García insistió en señalar que «esto que hizo el Presidente fue en el momento justo, todos sabemos de la restricción a los comercios, hay gente que no está trabajando, es una ayuda para las personas de menores recursos» y agregó que «todo el país lo está apoyando, creo que vamos a salir de esta situación».

Asimismo, subrayó que el ingreso a la provincia de Formosa sigue siendo estricto a través de Mansilla, e indicó: «Hay algunas personas que no quieren cumplir con el protocolo, pero poco a poco lo vamos solucionando».

Tras cobrar la asignación, un beneficiario, Santiago, declaró: «Actualmente no tengo ingresos, trabajaba en el campo pero tuve un accidente y quedé sin trabajo. Me viene muy bien la plata para pagar mis cuentas» y agregó que la atención recibida durante el cobro fue «muy buena».

Policía

Por su parte, la policía local destacó la buena conducta de las personas que asistieron a cobrar, ya que todas acataron correctamente las indicaciones que «le brindamos acerca de la pandemia por COVID-19, de mantener cierta distancia entre ellos».

Se señaló desde la fuerza que en el ingreso a la comisaría, agentes colocaron alcohol en gel en las manos de los beneficiarios para asegurar a todos una correcta higiene.