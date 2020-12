Mantienen reuniones para que únicamente se comercialice pirotecnia autorizada, legal y nacional

Compartir

A menos de un mes de las fiestas de fin de año, se realizan reuniones entre asociaciones proteccionistas de animales, padres con hijos con TEA (Trastorno del Espectro Autista), la Dirección de Bromatología de la Municipalidad y los vendedores de pirotecnia, para llegar a un consenso y que se pueda comercializar, como prevé la ordenanza aprobada el año pasado en el Honorable Concejo Deliberante, solamente pirotecnia autorizada, legal y nacional, que sea lumínica y de bajo impacto sonoro.

En ese marco, Adrián Acosta, vendedor de pirotecnia en la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a cómo avanzan las reuniones con el fin de respetar la ordenanza.

“Para este año tenemos preparado el protocolo de seguridad e higiene, adaptándonos a las medidas que el Consejo nos pide, estamos preparado todo lo que es el diálogo, la charla con las diferentes entidades como para poder trabajar en este año bastante caótico y poder comercializar libremente la pirotecnia autorizada, es decir la que es es legal y nacional”, explicó.

Asimismo contó que ayer por la tarde iban a realizar una última prueba en conjunto con los demás organismos y entidades, para establecer qué pirotecnia puede ser vendida y cuál no. “Vamos a culminar la prueba de la pirotecnia, nos vamos a reunir con diferentes entidades, tanto las protectoras de animales como las personas que están a cargo de proteger los derechos de las personas autistas, siempre y cuando con el aval de Bromatología, la cuestión es que durante muchos años se ha querido prohibir la pirotecnia, sabiendo que es legal a nivel nacional y provincial, nos estamos adaptando al decreto que se ha sacado el año pasado tratando de poder cumplir todas las medidas, del anteaño pasado al año pasado y hasta ahora hemos reducido la pirotecnia en un 75%, nosotros incentivamos a la gente a que no compre pirotecnia ruidosa y que puedan comprar más que nada lumínica y de bajo impacto”.

En ese sentido señaló que para estas fiestas “se va a comercializar todo lo que es lumínico, desde tortas de fuegos artificiales de bajo impacto sonoro hasta fosforito, todo lo lumínico, hay una cuestión que muchas veces se debate de si explota muy fuerte o no por eso nos vamos a reunir con el director de Bromatología, Jorge Tarantini que hace las pruebas de decibeles, ahí decidimos el chasquiboom, fosforito, todo lo que tenga color no importa el tamaño ni la dimensión del producto, está avalado y autorizado para poder comercializarse libremente”.

“No solo estamos nosotros en esto, hay muchas entidades que están firmando el aparato que mide los decibeles de la explosión, muchas cosas se discuten que están dentro del marco de nuestros derechos como trabajadores, un caso ejemplo es el aparato que marca la pirotecnia, la cañita voladora silbadora no se permite porque pasa los decibeles, es una cuestión que también tenemos que tratar, vamos a reunirnos y demostrar que no solo estamos dispuestos a dialogar, a trabajar en conjunto sino que vamos a hacer una nota, trabajar como otras provincias que lo hacen junto con las entidades para que sean unas fiestas armoniosas y los comerciantes podamos trabajar libremente como también protegiendo a los animales y las personas con autismo”.

De la misma forma se refirió a la pirotecnia ilegal y aseguró que “es algo inevitable, en nuestro caso tenemos toda pirotecnia nacional, lo que es ilegal no corresponde por nuestra cuenta, sé que hay compañeros que pueden traer y vender, la Entidad Argentina de Pirotecnia no se hace cargo de eso ni tampoco la Cámara de Pirotecnia a nivel nacional, nosotros tenemos todo legal, avalado, cumpliendo el decreto que sacó el Concejo Deliberante el año pasado”.

Para finalizar manifestó que “este año 5 o 6 empresas nacionales no van a abrir, en Formosa nos reunimos y todo es legal, en Formosa lo que no se está haciendo es discutir a nivel judicial, lo que estamos haciendo es poner nuestra parte, hemos reducido el 75% de la mercadería y todos los productos que tenemos son todos argentinos”.

