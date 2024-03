Manu Urcera rompió el silencio tras ser acusado de maltratar a Indiana Cubero

Nicole Neumann y Manu Urcera se casaron en diciembre pasado y en breve agrandarán la familia con la llegada de un bebé. En medio de tanta felicidad, la pareja vive un escándalo relacionado a Indiana, la hija mayor de la modelo, fruto de su matrimonio anterior con Fabián Cubero. La adolescente dejó la casa materna que compartía con sus hermanas Allegra y Sienna para irse a vivir con su papá, su madrastra, Mica Viciconte y el hijo de ambos, Luca.

En Socios del espectáculo, la periodista Paula Varela reveló una supuesta frase que el actual marido de Nicole le habría dicho a Indiana mientras vivía con ellos. Como consecuencia de esos dichos, se habría generado un quiebre en la relación con la modelo y la adolescente “decidió alejarse”.

“Al principio (Urcera) era amoroso y, desde que están en la convivencia, él no se banca la cosa de los adolescentes y ha tenido comentarios muy desafortunados para con la menor, que Nicole no ha sabido enfrentar como madre y poner un límite”, había explicado la panelista del ciclo de espectáculos de El Trece. Luego, dio a conocer una frase que habría dicho el piloto: “Así, la nena decidió alejarse. Por palabras como: ‘Sos una mediocre’ o ‘así no vas a llegar a ningún lado’”.

Ahora, Urcera rompió el silencio respecto a esta polémica en una entrevista que concedió a Agarrate Catalina, el programa que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez/Radio de la Ciudad. “Las denuncias y las mentiras que se inventan -como lo que hablábamos- desde que ya tenemos el nombre del bebé que nunca lo decidimos pero dijeron que sí, hasta esto (las denuncias). Lo tomo como parte del momento en que vivimos”, explicó el piloto de carreras.

Además, la pareja de Nicole deslizó la posibilidad de realizar acciones judiciales: “Entiendo que toda mentira, prejuicios, inventos venden. Pero a veces se cruzan los límites y hay que poner un freno”. Luego, Manu agregó: “Hay cosas que se tienen que frenar con las medidas que hay que tomar en el lugar donde hay que hacerlo”.

También, aprovechó para aclarar que no existió un contrato prenupcial al plantear que “se inventaron muchas cosas” de las que no puede hacerme cargo. Por último, se refirió al próximo nacimiento del bebé: “Estamos contentos, Nikki se está ocupando de todo, de hacer el cuarto, de preparar todo. Estamos viviendo nuestra vida muy contentos, con mucho disfrute y de forma muy emotiva”.

Mica Viciconte y Fabián Cubero

hablaron del supuesto audio

de Manu Urcera

En Socios del espectáculo, Mica Viciconte habló del supuesto audio en donde Urcera criticaba a Indiana durante una discusión. “Del audio me voy a guardar todo lo que pueda llegar a decir, porque no me interesa meterme ahí”, comenzó diciendo la panelista de Telefe y sumó: “Cuando vos no tenés relación con alguien tampoco vas a pretender mucho. Hay que esperar, no se puede hacer mucho”.

Más tarde, el notero del programa de entretenimientos de El Trece le repreguntó de manera indirecta sobre qué haría ella si su hijo Luca estuviera en una situación así. “No permito que le hablen mal a mi hijo. Es como que yo le hable mal a las hijas de Fabi, no se me ocurre. La pareja que yo elijo tiene que aceptar a mi hijo, a mi paquete, como yo tengo que aceptar el de él. Hay cosas que son súper claras”, le contestó la esposa de Fabián Cubero.

Respecto a la causa judicial que su marido tiene contra Nicole, Mica opinó: “No puedo hablar mucho de eso, pero siempre resalto que la Justicia lamentablemente es lenta, así que tengo fe de que en algún momento va a accionar y se tendrá que ver qué pasa”.

Cabe destacar que Fabián también fue consultado por el mismo tema y el cronista quiso saber si se había comunicado con Urcera al enterarse de esta situación. “No, yo no tengo que hablar con nadie, yo lo único que tengo que hacer es hablar con mi hija, aconsejarla, guiarla, a todas, en este caso puntual fue con Indiana”, respondió en el ciclo que conducen los periodistas Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. En el final, reconoció que Indiana sigue viviendo con ellos y se refirió a la cuota económica que le pasa a la modelo. “Sigue todo como estaba desde un primer momento. No puedo dar muchos detalles al respecto pero sigue todo igual”, cerró.