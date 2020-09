Manuel Celauro cuestionó a la “Darío Santillán porque “no trabajan y solo están para marchar”

Compartir

El jueves a la noche, integrantes de la organización social “Darío Santillán” marcharon hasta la casa del intendente de la localidad de Clorinda, Manuel Celauro quien dijo al Grupo de Medios TVO que reclamaban “por dos multas que se les hizo a los integrantes porque no tenían casco, luces, etc. Cuando nosotros hacemos operativos no estamos preguntando si pertenece a alguna organización social o no”.

Seguidamente el Jefe Comunal cuestionó a la líder de la organización Marta Mendoza porque “se cree la dueña y soberana de Clorinda, piensa que puede hacer lo que quiere con todos los poderes. Vinieron a hacer una manifestación bastante ruidosa frente a mi casa, se quedaron hasta las 2 de la mañana”.

Expuso que la protesta no tenía que ver con el bloqueo, sino que fue por las multas donde “gritaban que yo tenía que pagarlas”.

“Nunca me imaginé que iban a venir a gritarme e insultarme en mi casa por dos infracciones de tránsito, que de ultima las podíamos analizar hoy, ya que nunca hemos sido insensibles ante lo que nos manifiestan los vecinos”, aseveró.

“Quiero dejar en claro que yo no tengo trato con Mendoza, solo que ayer -jueves- realicé declaraciones en una radio que yo estaba en total desacuerdo con lo que estaba haciendo porque lo único que hace es perjudicar a Clorinda, al comercio, a la gente humilde. El bloque es sanitario, pero con lo que hizo ella han dejado de entrar los camiones internacionales, las droguerías que envían los remedios a las clínicas y farmacias, etc. El daño y el perjuicio que están haciendo es increíble”, continuó diciendo.

Por último, el Jefe Comunal clorindense criticó que “Mendoza tiene más de 1500 planes que maneja tomando lista, donde le dice a la gente que tiene que ir a los cortes. Meten presiones por todos lados con marchas y manifestaciones, eso se debe terminar. Esta gente no trabaja, no hace nada, solo está para marchar”.