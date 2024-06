Manuel Celauro sobre el pos-gildismo: «Yo creo en una transición en paz»

Ayer habló con el Grupo de Medios TVO, el intendente de la ciudad de Clorinda Manuel Celauro quien se refirió al encuentro entre el senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni y el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, si bien se mostró sorprendido no adjetivó a su “compañero” por la reunión y dijo que no sabe sus motivos. También habló del pos-gildismo donde se mostró convencido de que debe existir una “transición” en paz.

Encuentro entre

Paoltroni y Basualdo

“Nosotros públicamente tuvimos un cruce muy fuerte con Paoltroni, nos trató a todos los clorindenses de contrabandistas, incluso esos dichos fueron repudiados. En lo personal y en lo político con él no nos vamos a juntar”, comenzó diciendo.

“Desconozco los motivos por los cuales el compañero Atilio Basualdo se reunió con Paoltroni, nosotros tenemos grandes diferencias políticas con él y con el gobierno de Javier Milei por lo tanto en lo que a mí respecta no me sentaría ni a tomar un café con ellos”, se diferenció.

Seguidamente, el jefe comunal cliorindense señaló que este gobierno nacional no le inspira ninguna confianza como para iniciar gestión alguna y “maxime teniendo en cuenta que paró todas las obras publicas. No podemos esperar nada de un gobierno que para al 100% la obra, que elimina el subsidio para el transporte, el incentivo docente, etc. Se tomaron muchas medidas contra la provincia y obviamente contra los municipios”.

Por otro lado, cuando se le preguntó si lo de Basualdo cree que es una gestión “nada más” respondió: “a mí me sorprendió muchísimo, yo no sabía nada de lo que estaba gestionando, no tenemos una relación fluida, somos compañeros y amigos, pero cada uno está en lo suyo. Me sorprendió ver la foto de él con Paoltroni, no sé cuál fue el motivo que lo llevó a viajar a Buenos Aires con esta gente que no tiene palabra, y lógicamente no existen posibilidades de conseguir nada con ellos”.

Asimismo al hablar del “costo político” para el lomitense indicó: “el Gobernador de nuestra provincia es un hombre que tiene mucha cintura política, muchos años en esto, ha pasado momentos más complicados y difíciles y no creo que le afecte la relación con Basualdo. Los peronistas estamos acostumbrados a estas situaciones y siempre las superamos”.

¿Cómo está Clorinda?

Consultado por cómo se encuentra actualmente su Comuna, respondió: “en el caso de Clorinda nosotros estamos bien, tenemos las cuentas saneadas, ya hemos pagado sueldos, tenemos nuestras reservas para el aguinaldo, todo esto sin recurrir a la provincia, de recaudación genuina más coparticipación”.

“Las veces que recurrí al gobernador por alguna cuestión en particular siempre tuve las puertas abiertas, jamás me negaron nada, pero en estos últimos años me estoy manejando con lo que recaudo en Clorinda”, aseveró.

“Clorinda sigue creciendo, sigue progresando aun con todos los recortes que tuvimos a nivel nacional”, insistió el intendente de la Segunda Ciudad.

Pos- gildismo

A continuación, en otro punto de la entrevista, a Celauro se le preguntó por el trascendido de que él junto a Mario Brignole (El Colorado), Atilio Basualdo (Las Lomitas) y Jorge Jofré (Formosa) estarían interesados en disputar el poder a Insfrán. “Yo creo en una transición en paz, no creo que nosotros los peronistas tengamos que ir a ninguna disputa que lleve a un enfrentamiento y confrontación entre nosotros mismos. Creo que tenemos que tener la suficiente capacidad de privilegiar los intereses de la provincia, de nuestras localidades. Pienso que hablando vamos a encontrar soluciones y respuestas. El pos gildismo tiene que ser en paz”, lanzó.

“Así como Floro Bogado entregó el bastón a Joga, Joga a Insfrán, seguramente nuestro gobernador hará lo mismo con algún otro compañero o compañera cuando llegue el momento y de ser necesario”, sentenció finalmente Celauro.