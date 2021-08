Manuel Wirzt contó que Pappo era fanático de sus programas infantiles: “Me miraba con la vieja”

Compartir

El cantante reveló los detalles de la charla que mantuvo con el rockero en un camarín.

Corría el año 1990 cuando Manuel Wirzt le llegó la propuesta de conducir un programa infantil: Dibujuegos, para la pantalla de América. El músico dudó, sobre todo, porque creía que el hecho de ponerse al frente de un ciclo de esas características podría llegar a afectar su imagen de rockero. Sin embargo, aceptó el desafío y, durante dos temporadas, no sólo obtuvo altos niveles de audiencia sino que también fue nominado para los Premios Martín Fierro. Y, aunque no ganó ningún galardón por ese trabajo, sí se alzó con uno en 1994 por No te quedes afuera, otra producción dedicada al público menudo que se vio por ATC y fue seguida por Jugate con Todo en Telefe, Mundo disparate en América y Chicos al ataque en Canal 13.

Lo cierto es que este lunes, invitado a Los Mammones, el cantante le contó a Jey Mammon una desopilante anécdota sobre el día que Norberto Napolitano, conocido por todos como Pappo, lo fue a encarar a un camarín. Y, contrariando todos sus temores, en lugar de reprocharle su trabajo televisivo le terminó confesando que era un verdadero fanático de los programas infantiles que él conducía.

“¿Es verdad que un día a un recital tuyo cayó de sorpresa Pappo, y te encaró en camarines. Vos, (estabas) nervioso porque sabías el personaje que era, hasta que te dijo: ‘Me encanta lo que hacés, te veo con mi vieja todas las tardes cuando tomo la leche’? ¿Posta?”, quiso saber el conductor del ciclo de América que se mostró atónito.

De inmediato, el músico asintió ante aquella anécdota y recordó: “Es cierto. Fue increíble. Yo lo tenía a Pappo como un tipo difícil. Y yo no sabía que el tipo miraba el programa todas las tardes con la mamá cuando tomaba la leche”.

Desde el escenario del estudio, el cantante se sinceró sobre los prejuicios que sentía por aquel entonces, entre su carrera artística marcada por la música y la que crecía como conductor y referente del público infantil. “Yo venía con el tema del prejuicio, del ‘yo soy rockero, ¿cómo voy a estar haciendo un programa para chicos?’. Venía con ese rollo. Hasta que un día apareció El Caballero con la espada-como llamó al músico que falleció en 2005- y me dijo: ‘Loco, quedate tranquilo. Lo que hacés me encanta’”, agregó Manuel Wirzt sobre el día que Pappo, de alguna manera, le dio su bendición para que continuara con los ciclos de animación.

En su presentación a Los Mammones, el músico cantó en vivo junto a Cecilia Milone, Julia Zenko y Juan Carlos Baglietto, quienes comenzaron entonando Por ese palpitar – de Sandro- y del que también participaron las artistas del ciclo, Lula Rosenthal y Sonia Savinell. Más tarde, Milone y Wirzt le pusieron su voz al tema Arráncame la vida, de Agustín Lara, acompañados por Vitale en el teclado.

Durante el programa, también cantó algunas unas estrofas del tema Hoy te necesito, que le dedicó a su esposa. “Vos, que estás en tu casa, los músicos agradecen este momento. Y a vos, que estás del otro lado, que hace rato que no vas a ver nada, sobre todo vos que estás hace un año y medio sin salir ni a la panadería, te llevamos el recital a tu living”, celebró Jey Mammon ante el inolvidable programa que realizó en vivo. Y luego dio el pie a un tema más de su invitado: Dondequiera que estés.

