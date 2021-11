Manzur, De Pedro y Guzmán se reunieron con el gobernador fueguino por acuerdo de desarrollo austral

Compartir

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, los ministros del Interior y de Economía, Eduardo de Pedro y Martín Guzmán, encabezaron en Casa Rosada el acto en el que se suscribió un acuerdo para promover el desarrollo y diversificación productiva con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

El denominado «Fideicomiso para el desarrollo austral» (FIDA) fue firmado en el salón de los Escudos de Casa de Gobierno y dispondrá un presupuesto estimado de $11.000 millones que serán destinados para las áreas de infraestructura, energía, salud, ingeniería básica y comunicación.

Manzur señaló que el federalismo que impulsa el Gobierno nacional «se plasma en acciones concretas» como la realizada ayer, «consistentes en generar recursos para llevar a las provincias obras de infraestructura que a su vez desencadenarán una serie de efectos positivos en la gente».

«Aquí están sentados en la mesa todos los actores: intendentes, legisladores, funcionarios, gobernadores, diputados y senadores. Y esto creo que nos da mucha fuerza para seguir adelante: hoy más que nunca tenemos que estar juntos. Conformamos un gran equipo, y este gran equipo debe unirse en una línea de acción que favorezca el desarrollo armónico de Argentina», señaló.

El ministro de Pedro indicó: «Seguimos cumpliendo con la palabra que empeñó el presidente Alberto Fernández, quien nos encomendó llevar adelante una gestión que equipare los desequilibrios territoriales y económicos a lo largo y ancho de Argentina, en el marco de una gestión federal».

«Nos comprometimos con discutir y colaborar con Tierra del Fuego para diseñar su perfil productivo y diversificar su matriz. Este proyecto de diversificación se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo Federal que fuimos elaborando con Martín Guzmán; con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y con el resto de los funcionarios», añadió.

Además, afirmó que Tierra del Fuego «ya no es el sur» sino que «es la provincia más extensa de la República Argentina, que se encuentra justo en la mitad del mapa».

«Este hito, este hecho de poblar Tierra del Fuego también es un hito de soberanía para seguir reclamando, en el marco de los 40 años, la soberanía sobre las Islas Malvinas, y seguir pensando estratégicamente en la Antártida Argentina», dijo.

Por su parte, Guzmán hizo hincapié en que desde el Gobierno nacional se trabaja «por apuntalar y sostener un proceso de fuerte recuperación económica que se está viviendo en todo el país, y lograr que esto se dé a lo largo de todo el territorio».

El ministro también sostuvo que en 2021 el PBI del país «va a crecer alrededor de 10%, lo cual hará que prácticamente se recupere toda la caída que se dio en el año 2020», y señaló que el Gobierno espera «que la recuperación continúe sobre la base de dar lugar a generación de trabajo, más dinamismo en la estructura productiva y un ambiente de mayor estabilidad, para lo cual se está trabajando».

«Es fundamental poder llevar a cabo las obras públicas, en particular en el sector energético, que se hacen necesarias cuando una economía y una región crecen. Además, estas obras públicas dinamizan la propia actividad y es lo que estamos viendo a nivel nacional: hemos visto un fuerte incremento en la inversión en obra pública, que ha tenido una consecuencia directa en la recuperación económica que está viviendo la Argentina», agregó.

En diálogo con la prensa acreditada, el gobernador fueguino explicó que el mencionado fideicomiso se creó durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, fue «vaciado» durante la gestión de Mauricio Macri y ahora se está reactivando.

«Trabaja sobre las regalías off shore que están fuera de la provincia pero, como se comparte la infraestructura que tiene que ver con el desarrollo de hidrocarburos, se genera este fideicomiso como compensación», señaló el mandatario provincial.

Melella fue consultado por la prensa sobre la presencia del Ministro de Economía en la reunión y sobre si había podido conocer algo del entendimiento con el Fondo Monetario: «Tenemos que respaldar el acuerdo. Oficialistas y opositores, si somos responsables tenemos que respaldarlo al ministro».

«Todos sabemos que si no llegamos a ese acuerdo, nuestro país corre riesgo de seguir subsistiendo», añadió.

Respecto del Consenso Fiscal que el Gobierno deberá suscribir con las provincias a mediados de diciembre, Melella se limitó a decir que será un acuerdo basado en el «desarrollo» y en la «producción».

Luego del acto, los funcionarios nacionales, el gobernador y dirigentes fueguinos participaron de una foto grupal en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada.

