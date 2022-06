Manzur: «La Argentina tiene lo que el mundo necesita»

Compartir

El jefe de Gabinete Juan Manzur, afirmó este miércoles que la Argentina «tiene lo que el mundo necesita» y dijo que en la reunión de gabinete desarrollada en la mañana de este miércoles en la Casa Rosada «todos coincidimos en la potencialidad que tiene» el país.

«En este contexto muy complejo que se está viviendo a nivel internacional, con todas las dificultades, me quedaría con un mensaje: la Argentina tiene lo que el mundo necesita. Tenemos que seguir avanzando en la gestión, tener una direccionalidad clara, rumbo claro y todos los días seguir profundizando la acción de Gobierno», aseveró Manzur en rueda de prensa tras la reunión en Casa de Gobierno.

Por otro lado, el funcionario indicó que con las últimas medidas adoptadas el Gobierno «busca no detener la producción, la creación de empleo, y seguir privilegiando lo que tiene que ver con la inversión en producción, seguir agregando valor, privilegiar las exportaciones, la sustitución de importaciones.

Asimismo, informó que en la reunión se trató la situación del faltante de gasoil y «lo que se viene haciendo en función de la mayor demanda de energía»

«Las cuatro refinerías están trabajando al 100 por cien para la producción de gasoil. Se han tomado medidas que tienen que ver con la suspensión temporaria de impuestos. Están en curso cinco barcos con importación de gasoil y se tomó la medida de aumentar el corte del biodiesel. Con estas acciones se va ir normalizando la provisión de combustible a lo largo y ancho del país», aseveró Manzur.

Manzur aclaró que «la provisión de combustibles y fundamentalmente gasoil fue uno de los temas abordados», y al respecto puso de manifiesto que «las cuatro refinerías que hay en la Argentina trabajan al 100% en la producción de gasoil».

«Se está avanzando, hay una aceptación importante con (la suba del tope de) los cortes (de biodiesel) y pensamos que en la primera quincena de julio vamos a estar en lo que se estipuló, en los 12,5%de biodiesel de producción local», señaló.

El 16 de junio se dispuso subir el tope de corte de biodiesel del 5% al 7,5% y, de manera transitoria por 60 días, un 5% adicional, con lo que se completaría el 12,5% mencionado por el jefe de Gabinete.

Al respecto, Manzur indicó que la elevación del corte «representa más de 90.000 metros cúbicos», en tanto cada barco transporta 50.000, por lo que ese aumento es el equivalente a «casi dos barcos más».

En ese orden, también señaló el impacto de la «suspensión temporaria de impuestos a la importación» de gasoil, y que «está en curso para los próximos días el ingreso de cinco barcos más».

En cuanto a las eventuales demoras en la decisión para el arribo de esas embarcaciones, Manzur sostuvo que «si bien la responsabilidad de las importaciones está en la Secretaría de Energía e YPF, no son los únicos actores», ya que «hay privados que tienen una enorme responsabilidad en sus propias estaciones de servicios».

Por tal razón, subrayó, el Gobierno y los privados «están logrando la coordinación absoluta para la provisión».

También hizo referencia a «las asimetrías en los valores» y que «sólo hay que comparar con los países vecinos» para comprobar las diferencias de precios en los combustibles.

También dijo que fue «unánime en la reunión de Gabinete el repudio absoluto a los hechos de violencia y agresión ocurridos en las rutas», que derivaron en la muerte del camionero Guillermo Andrés Jara, de 45 años, cerca de la localidad bonaerense de Daireaux, cuando fue agredido a pedradas por querer evitar un piquete de transportistas que protestaban por la falta de gasoil.

«Debo transmitir el repudio a la violencia y la intolerancia; lo rechazamos muy enérgicamente», afirmó Manzur.

El viaje al G7 y la cuestión Malvinas

El canciller Santiago Cafiero destacó que Alberto Fernández fue «firme y determinante» en la reunión que mantuvo el lunes en Alemania con el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, donde hablaron de la cuestión Malvinas, y lamentó el «cipayismo culposo cuando un Presidente se planta y dice las cosas de frente».

«El Presidente fue firme y determinante; para nada fue irrespetuoso», destacó Cafiero tras la reunión de gabinete en la que informó sobre la participación del mandatario argentino en la cumbre del G7 que se desarrolló en Alemania y las reuniones bilaterales que mantuvo en ese marco; entre ellas con Johnson, a solicitud del Reino Unido.

Y enfatizó: «El Presidente no fue irrespetuoso en ningún momento. Fue firme y determinante en el sentido de que no hay posibilidad de obviar los mecanismos que la comunidad internacional diseñó para este conflicto de soberanía».

«Lo que demostró justamente es que la Argentina está dispuesta al diálogo”, apuntó el canciller que además señaló que «la Argentina está dispuesta a tener un diálogo bilateral, que es el mecanismo que la comunidad internacional determinó».

Ante una consulta, Cafiero lamentó que «a veces surja el cipayismo culposo en la Argentina cuando un presidente se planta y dice las cosas de frente, pero este presidente no anda con vueltas y no utiliza esos foros internacionales para ir a pedir perdón o disculpas por nuestra historia, reivindica nuestra historia y mucho menos banaliza la causa Malvinas».

«Y mucho menos pierde el tiempo mostrando goles de tiro libre o mostrando pavadas aplaudidas a veces por la prensa de turno”, fustigó en relación a los encuentros bilaterales que protagonizó el expresidente Mauricio Macri con varios mandatarios, donde el fútbol fue uno de los temas de conversación.

