Manzur se reunió con Grupo Sancor Seguros, que invertirá US$ 10 millones en su centro tecnológico

El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, se reunió con directivos del Grupo Sancor Seguros para analizar los proyectos que lleva adelante la firma, fundamentalmente en materia de innovación, y en la que se anunció una inversión de US$ 10 millones en 2022 en su centro tecnológico.

Asimismo, en el encuentro del que también participó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, se repasaron distintas líneas de financiamiento y se avanzó en propuestas para fortalecer el sector productivo de la Argentina, se informó oficialmente. En representación del Grupo participaron su CEO, Alejandro Simón, y el director de Relaciones Institucionales, Gastón Corral.

En la ocasión, Manzur destacó que «la reactivación productiva y federal que se busca necesita del trabajo conjunto entre el Gobierno y los empresarios que apuestan por el país. Invertir en investigación y en tecnología permitirá dar un salto cualitativo en la economía y la inserción internacional». Domínguez, expresó que «el presidente y el jefe de Gabinete plantean la necesidad del diálogo como base del crecimiento y del progreso», y resaltó que «Sancor Seguros puso a disposición toda la capacidad de financiamiento y de inversión que tiene en empresas biotecnológicas».

A su vez, Simón afirmó que se trató de «una excelente reunión» y destacó «el centro de innovación y tecnología que busca el desarrollo de empresas con alto valor agregado, en donde se llevan invertidos unos US$ 35 millones y que incluso para el año que viene serán unos US$ 10 millones adicionales».

