Máquinas y efectivos comunales encararondiversos trabajos de optimización en barrios

Un martes movido marcó la agenda de acción municipal, la que tomó como prioridad el estado general de calles en la ciudad, siempre secundado por la optimización de los desagües pluviales en sectores con canales a cielo abierto, trabajos a cargo de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública junto a cooperativas de trabajo.

Para la recomposición de arterias, se hizo lo propio con el relleno, compactación y perfilado de la calle Masferrer, entre Av. Sgto. Cabral y Carlos Ayala y otras vías internas del B° Vial, tal como calles del Lote 189, en Villa del Carmen, donde también cuadrillas procedieron con la limpieza del sector.

Para la puesta a punto del drenaje urbano, efectivos hicieron lo propio en el B° El Porvenir con el cuneteo manual, al igual que en el B° Virgen del Rosario con idénticas tareas en la intersección de Paraguay y Blas Parera, en el primero de ellos complementado con movimiento de suelo para posteriores arreglos de calles.

Finalmente, en el B° Virgen de Luján se ejecutó el cuneteo manual y mecánico con el perfilado de arterias, acción esta última que tuvo su réplica en el B° Simón Bolívar, sumando aquí el relleno, compactación y enripiado de la Calle 261.