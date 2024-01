Mar del Plata recibirá a la Selección en la primera ventana clasificatoria rumbo a la AmeriCup 2025

Comenzando con la defensa del título conseguido en la edición 2022 (Recife – Brasil), la Selección mayor masculina iniciará la clasificación para la FIBA AmeriCup 2025 en Mar del Plata. El mítico Polideportivo Islas Malvinas será la sede del enfrentamiento ante Chile, el próximo jueves 22 de febrero a las 21:40hs.

La Confederación Argentina de Básquet agradece ser recibidos nuevamente por la ciudad a partir del trabajo en conjunto con el Municipio, el Ente Municipal de Turismo (EMTUR) y el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER).

Escenario de grandes eventos deportivos, el Polideportivo Islas Malvinas fue construido con el fin de albergar los Juegos Panamericanos de 1995 y el estadio cuenta con una capacidad para 8 mil espectadores. Desde su creación ha recibido grandes eventos, tanto de nuestro básquet (Liga Nacional, Liga de las Américas, Torneo Súper 8, Preolímpico y Ventanas FIBA) como así también para otros deportes, espectáculos, recitales y convenciones varias.

Luego del estreno en casa, el equipo argentino viajará a Santiago de Chile para completar la doble fecha correspondiente a la primera ventana. El partido ante los trasandinos será el domingo 25.

Argentina integra el Grupo A junto a Chile, Colombia y Venezuela. El Clasificatorio tiene su segunda ventana estipulada para noviembre (viernes 22 vs Venezuela y lunes 25 vs Colombia) donde la Selección será local. En tanto en febrero 2025, en condición de visitante, se cerrará el grupo enfrentando el jueves 20 a Venezuela y el domingo 23 a Colombia.

Los tres mejores equipos del Grupo A, B y D junto a los dos mejores del Grupo C y el país anfitrión se clasificarán al torneo. La AmeriCup 2025 se disputará del 23 al 31 de agosto en Managua, Nicaragua.

El calendario

Jueves 22 de febrero vs Chile – 21:40hs – Polideportivo Islas Malvinas – Argentina

Domingo 25 de febrero vs Chile – 21:20hs – Coliseo Municipal de Valdivia – Chile

Viernes 22 de noviembre vs Venezuela – A confirmar – Argentina

Lunes 25 de noviembre vs Colombia – A confirmar – Argentina

Jueves 20 de febrero de 2025 vs Venezuela – A confirmar – Venezuela

Domingo 23 de febrero de 2025 vs Colombia – A confirmar – Colombia