Mar del Plata: robaron comedor comunitario y se llevaron hasta las ollas

Un comedor marplatense que daba viandas a 150 personas durante la cuarentena por el coronavirus fue desmantelado en la madrugada de ayer por delincuentes. Se llevaron todos los víveres, ollas, garrafas, una bomba de agua y los utensilios de cocina.

Susana Figueroa, responsable del comedor “La cocina de Cua cuá”, ubicado en las calles 431 y 38 del barrio Santa Rosa del Mar, en la zona sur de Mar del Plata, contó que cuando llegaron a las 7.30 junto a 10 colaboradoras para preparar la vianda del día se encontraron con que los habían robados. «Nos dejó sin aliento y con una impotencia tremenda, ya que se llevaron desde los víveres para cocinar hasta las garrafas, la bomba de agua, ollas y los utensilios de cocina”, explicó.

La mujer contó que al comedor “concurren a diario unas 150 personas, en su mayoría cartoneros, personas que hacen trabajos de jardinería, changas y albañilería que en esta época de pandemia se acercan porque es el único sustento alimenticio que tienen”.

“En este lugar que es muy precario tenemos una huerta comunitaria, brindamos apoyo escolar, guardería y todo con el esfuerzo de los vecinos de la zona que aportan su tiempo y lo poco que tienen para que funcione diariamente”, dijo Figueroa, quien además lamentó que hoy podrán dar las viandas.

Remarcó también que desde el municipio de General Pueyrredón, a cargo de Guillermo Montenegro, no han «recibido nunca una ayuda. Ni hoy se han acercado en la situación que estamos pasando, por lo que los propios vecinos han acercado lo poco que tienen y así le iremos dando a los niños y adultos que lleguen para que se lleven a sus casas”.

Tras la denuncia, concurrió al lugar personal de la comisaría de Acantilados y de la Policía Científica. “Si alguien de Acción Social municipal no se acerca a proveernos de todo lo que nos robaron, a partir del lunes tendremos que cerrar las puertas porque no contamos con recursos propios ya que este barrio es uno de los mas vulnerables de la ciudad”, afirmó.