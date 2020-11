Mar Tarrés se comparó con Sol Pérez y reflexionó

Compartir

Una no llega al millón de seguidores en Instagram, la otra casi alcanza los seis. Una es actriz y trabaja mayormente en su provincia natal, Córdoba, la otra se hizo conocida como “la chica del clima”, pasó por el Bailando y hoy conduce un noticiero. Ambas tienen mucho en común: Mar Tarrés y Sol Pérez.

La actriz cordobesa, cansada de las críticas que ella y tantas otras mujeres reciben en las redes sociales subió un posteo en el que posa en bikini y se compara con Sol Pérez que también está de espaldas y con malla e invitó a reflexionar.

“Tenemos tanto en común, las dos disfrutamos y amamos nuestro cuerpo sin prejuicios a pesar de todos los insultos que ambas recibimos”, comenzó Tarrés su texto y siguió: “Ella por tener un cuerpo hegemónico y yo por no tenerlo. ¿Se dieron cuenta que no hay nada que les venga bien? Siempre te van a criticar por gorda, por flaca, por puta o por santa. Por eso vos hacé y sé feliz sin conformar a nadie- Que la vida es una sola y es demasiado corta como para no aceptarte cómo sos”.

El posteo obtuvo más de sesenta mil “Me gusta” miles de comentarios: “Mar sos hermosa, me encanta como mostrás tu cuerpo, cuerpo real”, “No entiendo por qué todo pasa por lo físico, hay mil cosas más importantes”, “Cada uno es como es y si se siente bien así, suficiente. Lo importante es que uno esté cómodo, a gusto, orgulloso”, “Es tan cierto eso, no importa si sos flaca o gorda, igual te critican y siempre son mujeres”, “Lo peor es que quienes critican están a años luz de ser felices como son, quizá por eso necesiten criticar tanto al resto, y así no admitir sus propias frustraciones”, “Las que tenemos que estar conformes y feliz con nuestro cuerpo somos nosotras. Los demás que la cuenten como quieran”.

Hace unas semanas Mar le respondió al influencer Uki Deane luego de que este dijera que “los gordos no venden”: “Esta gente atrasa. Él tiene derecho a usar en su marca el modelo que tenga ganas, apuntar al mercado que quiera, nadie puede discutir eso. Ahora, cómo se burló… Que alguien como él diga semejante pelotudez nos cayó mal a todos los que luchamos por la inclusión”.

Además, destacó que “la obesidad es una enfermedad que nadie elige y contra la que luchamos” y agregó: “Está mal que se diga que alguien que bajó de peso es un ejemplo, porque hay gente que no puede bajar por problemas metabólicos, genéticos, trastornos hormonales y millones de causas, deja en descubierto como que somos malos ejemplos. Cada uno vive su lucha y hace lo que puede con esta enfermedad, es como que diga que una persona con cáncer se curó y es un buen ejemplo y alguien que no, no lo es”.

