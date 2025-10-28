Leo no dudó en su respuesta cuando le consultaron por los mejores de todos los tiempos del deporte.

Argentina goza de tener a, por lo menos, dos de los cuatro o cinco mejores futbolistas de todos los tiempos. Claramente, se trata de Diego Maradona y Lionel Messi, aunque algunos también agregan en el top 5 a Alfredo Di Stéfano, entre otros como Pelé, Cristiano Ronaldo o Johan Cruyff. Esos son los nombres que siempre surgen en los típicos debates para discutir a los artistas más trascendentales a lo largo y a lo ancho del deporte rey.

Y quien se sumó a esta discusión fue el propio Leo Messi. En una entrevista en la que se refirió a otras cuestiones interesantes relacionadas con su actualidad como el crecimiento de la Major League Soccer de los Estados Unidos y su presencia -aparentemente en duda- en la Copa Mundial del 2026, también marcó su postura respecto a quién fue el mejor futbolista de todos los tiempos.

”¿Quiénes son los otros GOAT’s? Obviamente, para nosotros los argentinos, Maradona siempre fue nuestro máximo ídolo, nuestra máxima admiración por todo lo que significó”, contestó el actual 10 y capitán de la Selección Argentina, que ni pensó en lanzar el nombre del Pelusa apenas escuchó la consigna que le expusieron desde la señal televisiva norteamericana NBC News.

Asimismo, sobre quien supo ser su entrenador en el combinado nacional entre 2008 y 2010 (Diego estuvo al mando de Argentina en gran parte de las Eliminatorias y en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010), la Pulga añadió: ”Si bien yo era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa”.

Por otro lado, aprovechó el tema para abrir su opinión y compartir su perspectiva a raíz de otros deportes como el básquet y el tenis: “Por hablar de otro deporte, pasaba lo mismo con Jordan. Admiro mucho a los tenistas como Federer, Rafa Nadal, Djokovic… creo que los tres hicieron que la competición sea más grande de lo que era”.Y cerró: “LeBron, Curry, son jugadores que más admiré y le dieron mucho al deporte que hacen”.

Lionel Messi mantiene

el suspenso con su

presencia en la

Copa Mundial 2026

”Todavía no lo sé. Me gustaría estar en el Mundial y en un buen nivel, ser importante y ayudar a mi selección. Eso lo evaluaré día a día cuando inicie la pretemporada con el Inter Miami. Ahí veré si realmente puedo estar al 100% y si soy capaz de ser útil para el grupo, para la Selección Argentina. Ahí voy a tomar mi decisión”, contestó Leo sobre si será uno de los integrantes de la lista que conformará Lionel Scaloni para la defensa del título que Argentina obtuvo en Qatar 2022.