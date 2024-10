Maratón «Espinillo Corre 5k»: más de 100 participantes entre adultos y niños

Actividad como parte del Mes de la Inclusión realizada en conjunto desde el Municipio, la EE N° 11 y el Gobierno Provincial.

Celebrando el Mes de la inclusión se vienen desarrollando una serie de actividades en esta localidad del norte provincial. Entre ellas, el último viernes por la tarde la maratón inclusiva “Espinillo Corre 5k” que tuvo una gran convocatoria en distintas categorías, destacándose especialmente la de niños y alumnos de la Escuela Especial local.

“Estamos realmente muy contentos por la gran convocatoria, ya que tuvimos más de 100 participantes en las distintas categorías: Sub 12, Sub 15, Sub 18 y Libre desde 19 años en adelante. Esto algo a destacar: el compromiso con el deporte y con la inclusión”, dio a conocer el intendente local David Báez.

Y destacó especialmente “a los más pequeños que participaron de la maratón, en la Categoría Inicial donde los que corrieron fueron niños de jardín de infantes. Además, como cierre de la jornada la Categoría Adaptados, de la que participaron los chicos de la Escuela Especial N° 11. Un momento muy emocionante”.

La jornada deportiva acompañada con acciones de sensibilización y concientización, fue organizada por la Municipalidad local en conjunto con la Escuela Especial N° 11 “Rodrigo R. Salinas”, contando con la colaboración del Gobierno de la Provincia a través de la Secretaría de Deportes.

Resultados

Desde la organización se informó que entre las mencionadas categorías que superaron la centena de participantes, los inscriptos fueron locales de El Espinillo y colonias cercanas, al igual que de localidades vecinas como Misión Tacaaglé, Buena Vista y Laguna Blanca.

Entre los ganadores, recibieron la mención especial por arribar primero, segundo y tercero respectivamente en la Categoría Libre, los corredores Gustavo Silguero, Eduardo Sosa y Marcos Denis, quienes recibieron los galardones por esta hazaña deportiva y se llevaron los premios correspondientes.

Otras actividades

El intendente Báez recordó que como parte de octubre “Mes de la Inclusión”, tuvo lugar días atrás una jornada arborización organizada también en conjunto desde la comuna local con la Escuela Especial N° 11 y la EPES N° 8, que consistió en colocar plantines por parte de los alumnos y sus familias en la plaza central de la localidad.

Además, adelantó que próximamente tendrá lugar el “Festi Fogón”, una actividad cultural también como parte del variado calendario del Mes de la inclusión. Para ello, se invita a acompañar a toda la comunidad, ya que se trata de una jornada artística libre y gratuita.

Báez remarcó el acompañamiento de la comunidad espinillense en este tipo de acciones. “En el camino vamos descubriendo grandes personas que dieron mucho por el deporte formoseño y dejaron en alto el nombre de nuestro pueblo. Reconocimos a Don Sergio Brítez, quien durante años representó a nuestro pueblo con mucho orgullo logrando títulos internacionales en atletismo y para nosotros es una satisfacción poder hoy reconocerlo en vida”.