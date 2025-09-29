Maratón por el Mes del Empleado Público

En el marco de las “Olimpiadas Deportivas 2025 Mes del Empleado Público”, en la mañana de este sábado, se corrió la Maratón organizada por el Instituto de Asistencia Social (IAS), con una gran participación de alrededor de 700 personas inscriptas. También se destacó que los grupos de running se sumaron para compartir esta jornada deportiva.

La misma se llevó a cabo en la Avenida Néstor Kirchner (frente a la estatua que lo recuerda) de la ciudad capital. Las distancias fueron de 800 metros, 1, 3 y 5 kilómetros.

Al respecto, Isidro Ríos, director de Comercialización del IAS, celebró que “fue un éxito la maratón diseñada para todos los empleados públicos”, a través de la cual se buscó que ellos confraternizaran en este mes que celebra su día.

Por otro lado, indicó que “bien temprano” se comenzó esta actividad y agradeció a todos por el acompañamiento como al público presente.

De igual manera, valoró que los distintos organismos del Gobierno provincial estuvieron prestando colaboración y apoyo en la organización. Como ser la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria, la Policía de Formosar.