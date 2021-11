Maratónico despliegue del vacunatorio fijo instalado en la Costanera

Compartir

Desde la habilitación para la aplicación de primeras y segundas dosis, fueron suministradas más de 2 mil dosis

Así fue informado desde el Ministerio de Desarrollo Humano, recordando que en el Galpón “C”, ubicado en el Paseo Costanero de la ciudad, desde el pasado miércoles 3 de noviembre “ya se están aplicando primeras y segundas dosis de las vacunas disponibles contra el COVID-19”.

Por un lado, se están suministrando ambas dosis para adolescentes de 12 a 17 años “con la vacuna Pfizer”. Mientras que para mayores de 18 años en adelante “tenemos disponibles: Sputnik V, Sinopharm, CanSino y AstraZeneca”.

En particular, sobre la vacuna CanSino, aclararon que “es de única dosis”, es decir que con una sola dosis “ya se completa el esquema de vacunación contra el coronavirus” y es igualmente efectiva, como las demás.

Reiteraron que entre el miércoles, jueves y viernes de esta semana en el Galpón fueron aplicadas 2064 dosis “en algunos casos para iniciar el esquema con la primera, y en otros, para completarlo con la segunda dosis”, añadiendo que fueron mayormente suministradas las segundas dosis.

Cabe recordarse que, hasta el martes 2 de noviembre, desde la puesta en marcha de este vacunatorio fijo, se estaban colocando solamente las primeras dosis “para personas desde 18 años en adelante”. Pero a partir del miércoles, mediante una nueva y acertada decisión del Gobierno de la provincia, a través de la cartera de salud provincial, “se habilitó la aplicación de las dos dosis, esquema indicado para el COVID en nuestro país; salvo en el caso de CanSino, que es única dosis. Y se amplió la franja etaria, que incluye a menores, de 12 a 17 años”.

El vacunatorio está disponible de lunes a lunes, en horario corrido, de 8 a 20 horas. Insistieron que es fundamental que aquellas personas, que por motivos varios, aun no se hayan vacunado o no hayan podido completar su esquema “acudan al lugar para recibir la dosis correspondiente, para contribuir así a sostener la favorable situación epidemiológica alcanzada por la provincia, después de haber superado el periodo más crítico de la pandemia”.

“Es necesario que nos sigamos vacunando. Las vacunas permiten que, aunque se presenten casos, disminuyan las posibilidades de hospitalizaciones y muertes causadas por el virus. Ayudan a evitar las formas graves de la enfermedad y cuanta más cantidad de personas vacunadas tengamos, sobre todo con el esquema completo, menos probabilidades tendremos de que se presenten estos casos”, agregaron.

