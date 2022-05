Marc Anthony y Nadia Ferreira confirmaron su compromiso con un espectacular anillo

Compartir

Linkedin Print

Después de tres divorcios, Marc Anthony se comprometió con Nadia Ferreira, esto de acuerdo con la información que compartió la modelo de 23 años a través de sus redes sociales. Todo parece indicar que los enamorados celebraron su fiesta de compromiso hace unas horas y hasta el momento ninguno ha hecho más declaraciones al respecto. No obstante, el gran anillo que lució la paraguaya rápidamente le dio la vuelta a internet.

Durante la noche del pasado jueves 12 de mayo, Nadia Ferreira recurrió a sus historias de Instagram para compartir una fotografía muy especial. En la imagen se puede apreciar dos manos de diferentes personas -la modelo y el intérprete- una encima de la otra, pero lo que se robó la atención de los usuarios de la plataforma fue el espectacular anillo que estaba en el dedo “indicado”.

En un primer vistazo, la publicación no es más que reflejo de su noviazgo, sin embargo, fueron los detalles y la frase que escribió la ex representante de Paraguay en Miss Universo lo que delató a la feliz pareja: “Fiesta de compromiso!!! [emoji de anillo]”.

De acuerdo con información de Dailymail, la joya está integrada por un pieza en el centro en forma de esmeralda y dos pequeñas piedras en los costados. La íntima celebración se habría llevado a cabo en Sexy Fish, un prestigioso restaurante ubicado en Miami, Florida, donde la pareja habría contado con la compañía de amigos y familiares cercanos.

De confirmarse el compromiso, sería la cuarta ocasión en que el intérprete de grandes éxitos como Ahora quien, Vivir mi vida y Qué precio tiene el cielo se casa. Fue a principios del siglo XXI cuando el cantante decidió dar el siguiente paso con Dayanara Delgado. Aunque la relación parecía ir muy bien, pasaron por una separación temporal, pero el amor que sentían fue más fuerte y decidieron retomar su matrimonio un año después.

Pese a los intentos, la pareja se divorció definitivamente en 2004. Durante su matrimonio procrearon dos hijos: Christian y Ryan. Marc Anthony no tardó en recuperarse sentimentalmente y conforme las convivencias que tenía con Jennifer López se hicieron más íntimas, se dio cuenta que quería llevar su relación a algo más que una amistad.

El romance escaló rápidamente y se casaron el mismo año en que Marc Anthony habría firmado su divorcio. Su relación con la actriz y cantante ha sido la más duradera, pues estuvieron juntos por alrededor de una década y durante su matrimonio procrearon a los mellizos Max y Emme. Contrario a lo que sucede con muchas parejas, los artistas mantuvieron no sólo mantuvieron una relación cordial, también su amistad.

Cabe mencionar que hace unas semanas Jennifer López conmocionó al público al anunciar su compromiso con Ben Affleck. Su historia de amor se remonta a su juventud, cuando ambos eran considerados como una de las parejas más populares dentro del medio. Durante su noviazgo tuvieron algunas diferencias que los mantuvieron lejos por años hasta que se reencontraron y esta vez si llegarán al altar al menos que algo suceda.

Marc Anthony y Jennifer López terminaron su matrimonio en 2014, desde entonces ambos han estado envueltos en el escándalo por sus romances fugaces. El cantante de salsa sorprendió al contraer nupcias con Shannon de Lima el mismo año y estuvieron juntos por alrededor de tres años. Actualmente, la modelo venezolana tiene una relación sentimental con el actor mexicano, Alejandro Speitzer.

Son pocos los detalles que se conocen sobre el romance de Nadia Ferreira y Marc Anthony debido a que no suelen hablar sobre su vida privada frente a las cámaras. Fue hace unos meses cuando confirmaron que tenían una relación, pero su historia de amor sigue siendo un misterio.

Compartir

Linkedin Print