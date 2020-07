Marc Márquez fue operado con éxito tras el accidente en Jerez de la Frontera

Compartir

Tras su escalofriante caída durante el GP de España en Jerez, Marc Márquez ha salido muy bien parado de la operación del húmero de su brazo derecho a la que ha sido sometido en el Hospital Universitario Dexeus de Barcelona por parte del Doctor Mir.

Si ayer se advertía en los primeros análisis que el nervio radial no estaba afectado, lo cual era fundamental para acortar plazos, hoy durante la intervención se ha podido comprobar que, efectivamente, no ha sufrido consecuencias, lo cual da esperanzas para que Marc reaparezca en Brno, pues comenzará la rehabilitación de inmediato.

El doctor Xavier Mir, especialista de Traumatología del Servicio Médico Quirónsalud de MotoGP y director de la Unidad de Mano y Codo del ICADME del Hospital Universitario Dexeus de Barcelona, ya lo dijo antes de la intervención en Catalunya Radio: “Si el nervio no está afectado, podemos estabilizar la fractura y Márquez podrá volver antes. Marc será baja en Jerez y el objetivo es que pueda volver en Brno”.

Los pronósticos se han cumplido y el Dr. Xavier Mir y su equipo, en colaboración con el Dr. Barrera, han realizado una reducción abierta y fijación interna de una placa de titanio en el húmero derecho. El nervio radial estaba intacto y no ha necesitado tratamiento. El piloto del equipo Repsol Honda se está recuperando de la intervención y permanecerá ingresado entre las próximas 24 y 48 horas.

En el plano deportivo, Honda no tiene previsto sustituir a Marc de cara al segundo envite en Jerez, ya que no es obligatorio realizar el cambio para una única carrera.

“Marc tardará un tiempo en recuperarse, pero estamos contentos de cómo ha ido todo”, ha señalado Alberto Puig, el jefe del equipo Honda Repsol. “El doctor Mir y su equipo se han ocupado de toda la situación desde la caída y han realizado la operación con éxito”.

“Esto le da al equipo Repsol Honda mucha motivación, sabiendo que ha salido bien, pero ahora tenemos que ser pacientes para ver cómo se recupera Marc y entender cuándo puede volver. Este fin de semana nos centraremos en Álex, ayudándole a dar un paso más. Cuando eres joven y además rookie, cada semana mejoras y creces”.