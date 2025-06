Marc Márquez ganó en Assen, sacó 68 puntos de ventaja y dejó casi sentenciado el Mundial

El español festejó en el GP de Países Bajos y, con la caída de su hermano Álex, quien se fracturó la mano izquierda, sacó 68 puntos de ventaja en la cima de la tabla.

Marc Márquez dio un golpe fuerte arriba de la mesa y en varios frentes al ganar el GP de Países Bajos, décima fecha del Mundial. Para la temporada, puede significar el envión casi definitivo en el camino a su séptimo título de MotoGP porque estiró a 68 puntos su ventaja al frente del torneo. Es que Álex Márquez, su hermano y escolta, se fue al piso en Assen y sufrió una fractura en la mano izquierda. A fin de año, cuando se haga un repaso de la temporada, tal vez la competencia neerlandesa esté anotada como la del quiebre. Porque, además, Marc arrancó muy mal el fin de semana, con dos aparatosas y dolorosas caídas en las prácticas del viernes. El cimbronazo lo sintió en clasificación, donde con la confianza mancillada, apenas fue cuarto.

Pero ya en el sprint, con un pique genial, comenzó a rearmar su paso por Assen. Firmó su octavo noveno éxito en las carreras cortas del año (solo falló en Silverstone) y mostró que está en un nivel intratable. Y en la carrera principal, otra vez debía picar cuarto. Y nuevamente logró el éxito. Y ahí, dio otro golpe más, que sintió de lleno el ya lastimado espíritu de Pecco Bagnaia. Porque Márquez superó a su compañero para llegar a la punta de la carrera, como para asestar otro impacto al italiano, quien este año está perdido. La llegada del hexacampeón al equipo oficial Ducati lo destruyó. Pasó de ser el niño mimado y capo del team a un simple partenaiere de los éxitos constantes de Márquez. El turinés ya mira en el horizonte alguna chance para mudarse de equipo, porque su casa fue “tomada”.

Márquez también dio un golpe en la historia. Porque con su triunfo en la catedral de Assen igualó el récord de 68 éxitos en la máxima categoría del Mundial que tenía Giacomo Agostini. Fue, además, su 94º triunfo mundialista y, como viene, apunta a llegar a los 100 en 2025.

Seguramente la alegría de Marc no sea tan grande por la fractura de su hermano y rival por el título. Porque siempre aclaró que primero son familia y, después, contendientes a la corona. Pero Marc fue inalcanzable. Nadie pudo con él. Marco Bezzecchi intentó todo lo que pudo con su Aprilia, pero Márquez está en otro nivel. Ni siquiera dos fuertes revolcones lo frenaron. El camino a una nueva corona parece no tener trabas, escollo ni rivales, aunque falta más de medio torneo.

«Estoy súper feliz por el trabajo que hicimos con el equipo. No esperaba esto porque en Assen no me van bien generalmente. Mi papá me dijo que Álex se lastimó un dedo y lo lamento mucho. Es mi hermano y principal rival por el título», contó Marc.

Marc volvió a vencer en Assen, como lo había hecho en 2014 y 2018 en MotoGP. Y en cinco días comenzará la acción del GP de Alemania, en Sachsenring, un lugar en el que venció ocho veces en la máxima categoría. Otro guiño para Márquez, quien quiere seguir su rumbo.