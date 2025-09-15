Marc Márquez ganó en Misano y quedó a un paso de su séptimo título de MotoGP

Después de la caída del sprint, el español se tomó revancha con una victoria imponente en la casa de Valentino Rossi y llegará match point a Japón, donde podrá sellar su séptimo título de la máxima categoría.

“No soltabas nunca”, le dice Marc Márquez a Marco Bezzecchi, en perfecto italiano, en el corralito donde los integrantes del podio brindan las entrevistas con la televisación oficial. El agotamiento del líder del Mundial después de lograr un sensacional triunfo en el GP de San Marino, 16ª fecha de MotoGP, queda a la vista cuando en la sala previa a la ceremonia del podio se desplomó en el suelo. Para firmar su 11º éxito en carreras largas en el ejercicio 2025, el piloto de Ducati debió dar todo y un poco más.

Ya el viernes, el italiano de Aprilia había mostrado un gran ritmo. El duelo contra Marc se interrumpió temprano en el sprint por el error del español, quien terminó en el piso. Todo quedó reservado a la competencia larga del domingo. Bezzecchi resistió en el pique desde la pole y lideró durante una docena de giros, con la Ducati roja muy cerca. El local, nacido en Rímini, sede de la competencia nada menos, cometió un pequeño error en esa vuelta 12: se fue muy ancho en la curva ocho al pasarse en el frenaje y Marc tomó la punta. Listo, pleito terminado, fue el pensamiento generalizado. Pero ni ahí.

Bezzecchi dio una demostración conmovedora de corazón, puso en pista su mejor versión, exprimió al máximo a su muy mejorada Aprilia y no perdió pisada con Márquez. El español no pudo relajarse jamás, con dientes apretados y bajando décimas ya con los neumáticos maltrechos y el físico en el límite, el hexacampeón de MotoGP completó los giros finales y cruzó la línea de meta con 568 milésimas de ventaja sobre Bezzecchi. Solo para tomar noción del duelo entre los dos protagonistas de Misano, Álex Márquez completó el podio a siete segundos. Nadie en MotoGP, y tal vez en el planeta Tierra, podría haber seguido semejante ritmo.

“Di todo. Después del error de ayer en el sprint, hoy tuve un extra de concentración para dar todo. Traté de empujar, cuando lideré la carrera, él recuperó ritmo y se venía. Estoy feliz porque logramos una victoria muy importante para Ducati”, dijo Márquez. “Creo que más allá de mis victorias esta fue mi mejor carrera en MotoGP, fui competitivo y me mantuve cerca de Marc. Di mi corazón, di todo en esta carrera”, comentó Marco.

El mayor de los hermanos Márquez se dio el gusto de ganar, otra vez, en la casa de Valentino Rossi, uno de sus más grandes rivales. Misano es la casa del Doctor, por eso cuando Marc subió al podio, de fondo se escuchaban los abucheos de los italianos. Marc, pillo, trató de bajar el tono al aparecer en el podio con el monto de Ducati en la mano y mostrarlo en primer plano, porque Ducati es la marca local. Pero la gente, la misma que celebró con locura la caída del español en el sprint, igual le mostró que lejos está de ser querido, por más que defienda los colores de la marca italiana.

Para Márquez fue su novena victoria en Misano, la sexta en MotoGP. Se trató de su éxito 73 en 205 carreras disputadas en la máxima categoría del Mundial y la 99 contando las categorías menores en 283 competencias. El piloto de Ducati tiene el título de 2025 en el bolsillo y podría sentenciarlo en la próxima cita, en Japón, justo en la casa de Honda, la marca con la que ganó sus, hasta ahora, seis coronas de MotoGP. Se fue de Misano con 182 puntos de ventaja sobre su hermano Álex, el único que tiene chances matemáticas de sacarle la corona. Después de Motegi, quedarán 185 en disputa. La cuenta es fácil, si Marc estira en tres unidades más su brecha en Japón, todo se habrá terminado con cinco fechas de antelación.