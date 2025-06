Marc Márquez sumó en Mugello su quinta victoria de la temporada de MotoGP

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) logró su quinto triunfo de la temporada, al ganar el Gran Premio de Italia de MotoGP en el circuito de Mugello, y así amplió la diferencia en la cima del mundial de la categoría.

Marc Márquez supo esperar el momento propicio, tras una encarnizada lucha con su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) y su compañero de equipo, el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) en las vueltas iniciales, para consolidar su quinto triunfo de la temporada.

Al contrario de lo que sucedió en otras ocasiones, Bagnaia no pudo defender la tercera posición del podio de los ataques de su compatriota Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25), que, a dos vueltas del final, superó al dos veces campeón del mundo.

Esta vez no falló Marc Márquez en la salida, que supo buscar el sitio bueno en la entrada a la curva de San Donato, pero no pudo evitar que un ansioso ‘Pecco’ Bagnaia lo superase poco después, sabedor el italiano de que dejar a su compañero español por delante era casi una condena a muerte en la pelea por la victoria en casa.

Pero la alegría de ‘Pecco’ Bagnaia apenas duró una vuelta, pues, en la apurada de frenada al principio de la segunda vuelta, permitió a Marc Márquez recuperar la primera posición, con Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) expectante tras ellos.

Por detrás, el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) supo ganarse la cuarta posición, pero el espectáculo, en realidad, en esos primeros minutos de la carrera estuvo en el duelo que ‘Pecco’ Bagnaia decidió plantear a Marc Márquez, con adelantamientos al límite entre ambos que elevaban la tensión.

Ni Marc Márquez ni ‘Pecco’ Bagnaia aflojaron en su empeño, sabedores de la importancia de liderar la carrera en las primeras vueltas, cuando casi todos los pilotos importantes de la categoría habían optado por el compuesto de neumático blando trasero, pero con un Alex Márquez que se metió en su pelea y que permitió vivir momentos espectaculares en las vueltas iniciales de la carrera.

Ya en esas primeras vueltas la prueba perdió al italiano Enea Bastianini (KTM RC 16) y al francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) por sendas caídas, sin consecuencias físicas para sus protagonistas.

Mientras todo el eje de atención estaba en la lucha entre Bagnaia y el mayor de los Márquez, fue el pequeño de los hermanos, Alex, quien aprovechó su oportunidad en el sexto giro para ponerse al comando de la misma, pero su hermano Marc no estaba dispuesto a ceder la victoria a ninguno de los dos y en la curva de San Donato superó a Bagnaia para ponerse tras la estela de su hermano pequeño.

Estábamos en la séptima de las veintitrés vueltas a las que estaba programada la carrera de MotoGP y la lucha en cabeza de carrera era un situación épica no vivida desde hace mucho tiempo.

Alex Márquez se mantuvo líder durante alguna vueltas, pero en el noveno giro y una vez más en la apurada de frenada de San Donato, primera curva del trazado, Marc Márquez se puso líder de la carrera.

Poco después, en la curva cuatro, Maverick Viñales (KTM RC 16), que estaba cuarto, terminó por los suelos en la curva cuatro al tocar su moto el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24), en un incidente que enseguida anunció Dirección de Carrera que iba a investigar.

No tardó en sancionar a Morbidelli con una ‘vuelta larga’ por su percance con Viñales, que no hizo bien al salirse de la trazada, lo que lo obligó a repetirla, un error que lo relegó de la séptima posición.

Por delante, y como era previsible, Marc Márquez se fue marchando poco a poco de su hermano Alex, que tuvo que centrarse en la presión que por detrás ejerció sobre él ‘Pecco’ Bagnaia.

Pasado el ecuador de la carrera, en la decimocuarta vuelta, Marc Márquez contaba con una ventaja de ocho décimas de segundo sobre su hermano y un ‘Pecco’ que ya estaba literalmente pegado al pequeño de los Márquez.

Alex Márquez supo aguantar la presión de Bagnaia para consolidar la segunda posición, mientras que su hermano Marc Márquez consolidaba la quinta victoria de la temporada y el italiano Fabio di Giannantonio se acercaba a Bagnaia para poner en entredicho el tercer peldaño del podio del doble campeón del mundo de MotoGP.

Ni la primera ni la segunda posición de los hermanos Márquez estaba en entredicho. No así el tercer puesto de ‘Pecco’ Bagnaia, que vio como a dos vueltas del final lo superaba Fabio di Giannantonio, sin mostrar ningún tipo de capacidad de reacción.