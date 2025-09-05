Marcada expectativa por la 7ª Edición de «A Toda Costa» que inicia el viernes

Este viernes arranca “A Toda Costa 2025”, el mega evento organizado por la Municipalidad de Formosa, a través de su Subsecretaría de Deportes, Cultura y Turismo, que concentra deporte, arte, entretenimiento y emprendimientos distribuidos en centenares de puestos, incluidos comercios, artesanos, empresas y estudiantes.

Desde el área responsable, destacaron nuevamente la gran convocatoria de participantes para todas las actividades programadas, lo que ya posicionó a esta fiesta como un evento de relevancia regional que sigue creciendo año a año, atrayendo interesados interprovinciales e internacionales, que participan fundamentalmente de las disciplinas deportivas.

Desde las 18 quedará habilitada la gran feria comercial y artesanal que se mantendrá durante las tres jornadas, mientras que algunas actividades culturales y deportivas darán inicio horas antes, y a partir de las 20 el gran festival en el escenario mayor del playón municipal.

Entre las principales disciplinas que integran la agenda de la jornada inicial se destaca el Torneo de Fútbol Arena Infantil Copa “Formosa Tu Ciudad”, los tradicionales paseos en piragua por el Río Paraguay, la Exposición de Motocicletas y Choperas, y muestras, exposiciones y disertaciones en la Biblioteca Popular “Blanca Boreau de Simonotto”, entre otras.

El escenario mayor, por su lado, estará engalanado por el Ballet Municipal Oficial, el Centro de Ritmos Paola Martínez “Tribus”, el Coro y Orquesta Intercultural Naugo, el Dúo Qom Llaleq y Pombu, la Banda Municipal “Dardo Palma Parodi”, la Banda del Regimiento Monte 29, y cerrarán la jornada los grupos Bagualeros, Chocolate Sensual y Sistema Solar.

Finalmente informaron que, durante los tres días, habrá un Stand de Recepción e Información, Paseo Étnico y Paseo de los Municipios Locales de las provincias de Chaco y Formosa a cargo de operadores turísticos en el predio ubicado detrás del edificio de la Intendencia.