Marcela Acuña: «Extraño la falta de actividad fuerte, más que nada el salir a correr»

Compartir

Linkedin Print

Marcela Acuña, la fundadora y referente del boxeo femenino de nuestro país habló de varios temas en tiempos de pandemia y cuarentena.

Sobre que le causó la llegada del Coronavirus y el inicio de la Cuarentena, Marcela dijo: “La verdad es que esto de la pandemia nos sorprendió muchísimo a todos, porque pensábamos que iba a durar sólo 15 días, pero se extendió. Los primeros 15 estuve bastante relajada, esperando volver a la rutina normal. Pero grande fue la sorpresa cuando vimos que iba para largo, así que tuvimos que organizarnos. Estoy totalmente de acuerdo con la cuarentena obligatoria que dio el Gobierno. Comparando con otros países vemos que fue una buena decisión”.

“Yo tenía una pelea para el 10 de abril, no sabía con quién ni dónde, pero defendía el título. Por supuesto, se suspendió todo y entonces dejé de entrenar de la manera en que lo venía haciendo, que era en doble turno. Ahora hago más que nada lo físico, en casa. No se puede salir a correr, ni ir a guantear, no se puede hacer nada. Pero vos conocés mi casa y sabés que espacio, tengo. Me faltan los aeróbicos, pero lo suplanto por soga. Armé una rutina de 10 minutos de soga, 10 de entrenamiento físico, llámese abdominales, brazos, piernas, y así hasta completar 1 hora u hora y media, depende de la intensidad del trabajo. Y como a veces lo tengo a Josué también acá –NdeR: su hijo menor y manoplero personal- hacemos técnica de mano” conto la púgil formoseña.

En cuanto a la dieta, el peso y el trabajo diario, la Tigresa subrayó: “La dieta más o menos igual, mantengo la habitual, proteínas unos días, carbohidratos otros. Nunca fue mi problema el peso, lo sabés, jaja. Pero los primeros 15 días la ansiedad era lo que me mataba y ahí sí subí un poco. Me fui hasta 58 kg, creo. Pero después empecé a bajar de a poco y ahora estoy en 56,500, mi peso habitual. Lo único que extraño es que yo más de 10 días de descanso nunca tuve, lo sabés, y extraño la falta de actividad fuerte, más que nada el salir a correr. Cambió bastante la rutina. Me acuesto un poco más tarde, sí. Antes me levantaba a las 5:30, por ejemplo. Ahora me levanto a las 7:30 y entreno desde las 8:30/9:00 en adelante. Pero solamente un turno. Antes hacía dos. Y ahí mezclo todo. Eso de lunes a sábado, porque mis días son casi todos iguales. La diferencia es que antes salíamos si teníamos que hacer algo, nada más”.

Sobre los objetivos próximos, la boxeadora estableció: “Me gustaría salir afuera, claro. Es lo que más me gustaría. Más después de la gran pelea que hicimos en México contra Jackie Nava. Poder volver a México con alguna rival exigente sería ideal. Pero por lo que está ocurriendo en el mundo hoy día no sabés ni a quién apuntar. Hace 11 meses que no peleo”.