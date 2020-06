Marcela Acuña: “Tendría que pensar en una pelea y en un hermoso retiro”

Compartir

La legendaria boxeadora no se resigna a que el parate por la crisis del coronavirus decrete el punto final en su carrera. “Tengo ganas de pelear este año, sé que lo mío no es para extenderlo tanto”, reconoció.

Marcela Acuña realizó un balance del duro momento que atraviesan los boxeadores y destacó que tiene ganas cerrar su carrera arriba de un ring y no que se pierda en medio del parate por la crisis del coronavirus.

-¿Cómo está el panorama

del boxeo por la cuarentena?

En líneas generales, está bastante complicado. Los boxeadores no tenemos un sueldo mensual, solo cobramos cuando subimos al ring excepto que tengamos un sponsor que aporte mensualmente. La verdad es que este año fue bastante difícil. Pensaba arrancar el año deportivo en abril y se suspendió todo por la cuarentena. Todavía no se sabe qué es lo que va a pasar o cuándo podremos empezar a entrenar.

-Tu última pelea fue el 25 de mayo de 2019, es un período muy largo. ¿cómo influye la pandemia en la decisión de un posible retiro?

Influye muchísimo, es difícil estar tanto tiempo parada. Y no fue porque quise. Se produjeron situaciones de las que no fui responsable. El año pasado se cancelaron peleas que estaban programadas afuera del país y este año arrancábamos en abril y lamentablemente la pandemia nos paralizó a todos. Obviamente que tengo ganas de hacer alguna pelea este año, sé que lo mío no es para extenderlo tanto. Ya tendría que estar pensando en una pelea y en un hermoso retiro.

-¿Y cómo ves el futuro

inmediato del boxeo en Argentina?

Se vislumbran algunas situaciones esperanzadoras. La Federación Argentina de Box ya armó su protocolo para que podamos entrenar, para que se puedan realizar eventos. Si bien todavía no está aprobado, es un avance que estamos empezando a tener. No es solo la situación de competir, el mayor problema que tenemos hoy en día es el entrenamiento. Aunque uno puede entrenar en la casa, uno puede tratar de adaptarse a un montón de cosas, pero el guanteo es fundamental para la competencia.