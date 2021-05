Marcela Feudale no estará en ShowMatch tras 27 años: los motivos de su ausencia en el ciclo

Compartir

La locutora histórica del conductor anunció que por el momento no participará en La Academia que se estrena este 17 de mayo.

Marcelo Tinelli regresa a la televisión con ShowMatch el próximo lunes 17 de mayo a las 21:00 por la pantalla de El Trece. La novedad más importante es que realizarán un nuevo formato, La Academia, en vez del clásico Bailando. A diferencia de otros años, no estará a su lado Marcela Feudale, la locutora histórica de 58 años que lo acompañó desde 1992 cuando el conductor debutaba con el exitoso ciclo de Telefe, VideoMatch.

A menos de una semana del debut, La Enana, como la llaman cariñosamente sus compañeros de trabajo, anunció los motivos por los que decidió no participar de este programa de entretenimiento. En el ciclo radial Feudale Café, que se emite por Radio Cielo (FM 103.5), narró por qué tomó esta drástica decisión para evitar malos entendidos o especulaciones sobre su relación laboral con el creador de la productora LaFlia e incluso dio detalles de la charla que mantuvo con él respecto a su trabajo.

“Yo tengo una mamá de 84 años y se me planteaba el hecho de estar saliendo y entrando de mi casa a la calle, con una pandemia del coronavirus me podía producir una situación de riesgo muy alta para lo que es la salud de mamá”, relató Marcela en diálogo con sus compañeros. Por esta razón, empezó a buscar la manera de trabajar de manera remota, sin exponerse: “El puntapié de idea me lo dio Infobae con lo que estaba haciendo que eran unos podcast grabados que los pude grabar en mi casa y FM Cielo que era la radio que yo trabajaba haciendo el programa los días sábados. De manera tal que montada sobre esa idea empecé a gerenciarme yo misma una cantidad de cosas que me permitieran no salir de casa y dejé de hacer todos los trabajos que implicaban estar fuera de casa”.

Además, creó una empresa de tejidos y empezó a comercializar pulóveres, ruanas y otros productos para tener un ingreso extra y estar tranquila con el cuidado de su mamá. Con su trabajo en la radio, la venta de tejidos y la grabación de publicidades y contenido artísticos logró generar dinero para poder seguir viviendo. El dilema surgió cuando en marzo la llamaron de la producción de LaFlia para hacer las fotografías promocionales para el arranque de ShowMatch.

“A mí me empezó a comer el coco el tema de que mamá todavía no estaba vacunada por una serie de cuestiones que tenía que ver con una recomendación de ver cómo funcionaban las vacunas por la edad que ella tiene. Dije: ‘Bueno, cómo hago con una necesidad de no querer salir a la calle’… Suponía que Marcelo no iba a poder salir el 3 de marzo y entonces durante el transcurso de este tiempo le llega la vacunación y las ganas de vacunarse a mi mamá. Se vacuna el 29 de abril. Esto empieza a relajar las cosas. Pero en el momento que deciden sacar la fotografía, creo que se sacó en marzo… Y yo dije no voy a ir. Me llamaron por teléfono y les dije que no, que tenía mucho temor de salir por todo lo que implicaba salir a la calle, que no contaran conmigo, que no tenía ningún problema en no estar en las fotos”, relató Marcela.

Como especuló la conductora, el estreno de ShowMatch se fue postergando por la pandemia hasta que fijaron el estreno para la semana que viene. En ese momento, ella sabía que tenía que tomar una decisión y pensó en la posibilidad de renunciar al programa después de 27 años o hablar “con el dueño del circo y explicarle”, porque ya la habían llamado para que se incorporara al programa. Primero, preguntó cómo serían los protocolos y la nueva modalidad de trabajo en plena pandemia, pero seguía sintiendo dudas. Entonces decidió mandarle un mensaje a Tinelli para contarle lo que le estaba pasando.

“Marcelo es un hombre muy coherente. Le mandé un mensaje que en realidad le presentaba mi renuncia, pero no porque quisiera irme del programa. Nunca había pensado que me iba a retirar de un programa tan emblemático para mi vida como ShowMatch por una pandemia. No se me hubiese ocurrido nunca, pero que en realidad me había gerenciado durante todo este transcurso del tiempo una cantidad de recursos que me permitía quedarme puertas adentro y me daba mucha tranquilidad. Hasta que no estuviera vacunada, no quería salir de casa. Que tomase él la determinación… Y si podía esperarme hasta que yo me vacunara o que si realmente sentía que no me podía esperar que hiciera uso de mi espacio y de mi lugar profesional como él determinase que tenía que ser”, explicó Feudale.

A los 15 minutos recibió un mensaje del conductor: “La respuesta de él fue claramente: ‘No tengo ningún problema en esperarte, voy a esperarte, vos hacé como creas conveniente que tenés que hacer, esperá tu vacuna. Me parece altamente lógico lo que me estás planteando, me parece que todos los que estamos en la vida hoy dependemos de una vacuna’. Incluso él se sentía dependiendo de una vacuna. Le llegó el turno a él porque está en el rango de edades que se está vacunando ahora. A mí me falta un poco porque soy menor y más joven que él. En realidad estoy a la espera de eso, que me llegue mi turno para vacunarme y salir con entera tranquilidad, con la anuencia de él”.

