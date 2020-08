Marcela Tauro fue operada por un dolor en la boca: “Tengo que hacer reposo”

Compartir

En medio de una pandemia como la del coronavirus, la mayoría de la gente trata de no recurrir al sistema de salud a menos que sea absolutamente necesario. Por eso, en la tarde del miércoles, sorprendió la noticia de que Marcela Tauro había sido operada por un problema en la boca.

Según las primeras versiones que circularon al respecto, la periodista habría comenzado a sentir un fuerte dolor, al punto de no poder comer ni hablar correctamente. Aparentemente, una lesión en uno de sus dientes le había afectado el nervio y ella sentía un dolor insoportable en el hueso, con el que ya no podía convivir. Y, por eso, debió ser intervenida de urgencia.

“Estoy bien, tuve una cirugía de boca pero salió todo bárbaro. Me la hizo el doctor Darío Toucedo en su clínica y ahora tengo 48 horas de reposo. Estoy con hielo por la inflamación. Pero, si todo está bien, en veinte días me sacan los puntos”, le aseguró Tauro a Teleshow.

Según explicó Marcela, ella tenía pautado hacerse esta intervención el viernes de la semana pasada. Sin embargo, después de que Alejandro Fantino diera positivo en el test de COVID-19, tanto ella como el resto de los integrantes del panel de Fantino a la Tarde, debieron cumplir con dos semanas de aislamiento. Y esto fue lo que demoró la operación.

Tauro, tal como ella misma lo comunicó en sus redes sociales, también se sometió al hisopado para saber si tenía coronavirus y su análisis dio negativo. De todas formas, estaba esperando cumplir con la cuarentena preventiva antes de volver a programar su operación, cuando el dolor la obligó a acelerar sus planes.

En las últimas semanas, Marcela había estado saliendo al aire en el programa de América a través de Zoom, pero ya adelantó que no podrá hacerlo hasta tanto termine su recuperación. Y que tampoco podrá estar en El club del Moro, el ciclo en el que acompaña a Santiago del Moro en la primera mañana de La 100.

Después de 17 años trabajando en Intrusos, hace unos meses Tauro le dio un giro a su carrera. La periodista había mantenido un tenso ida y vuelta con Jorge Rial cuando hablaban de la causa del doctor Rubén Mühlberger. Y, tras varios días de negociaciones con el canal, terminó desembarcando en el ciclo Fantino, donde comparte panel con Luis Ventura, con quien se reencontró después de seis años.

Sin embargo, luego de que una de las productoras del ciclo fuera diagnosticada con coronavirus, el programa tuvo que hacerse de manera virtual durante varios días. Y, apenas una semana después de haber vuelto a la normalidad, el positivo de su conductor obligó a generar nuevos cambios. Así fue como Horacio Cabak fue convocado para hacer el reemplazo de Fantino en el piso y los panelistas, incluida Tauro, volvieron a hacer sus salidas desde sus casas.

De todas formas, Alejandro ya anunció que tenía el alta médica como para volver a ponerse al frente del ciclo de América en los próximos días. Y, una vez que termine con su reposo y le baje la inflamación, también podrá volver al piso Marcela junto al resto de los integrantes del programa.