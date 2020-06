Marcela Tauro se despide de “Intrusos” después de 17 años: a qué programa se sumará

Compartir

Este 2020 Intrusos alcanzó las dos décadas al aire de manera ininterrumpida, logrando un lugar de privilegio dentro de la televisión: son contados los ciclos que llegan a una marca semejante. Siempre bajo la conducción de Jorge Rial, por el programa que aborda todo lo que sucede en el mundo del espectáculo pasaron muchas figuras del periodismo, como Viviana Canosa, quien en marzo volvió a salir al aire. “Yo me hice popular gracias a Intrusos, le debo un montón. A Jorge lo quise con locura porque tuvimos un vínculo entrañable”, dijo Canosa, que volcó su trayectoria a la política: conduce Nada personal, en El Nueve.

Entre los nombres más destacados que formaron parte del staff en todo este tiempo, Marcela Tauro inscribió el suyo. Luego de estudiar dos años de Derecho, Marcela dejó la carrera para inscribirse en Periodismo, en la UCA. Consiguió una beca en la recordada revista deportiva El Gráfico, y luego pasó a Gente, también en Editorial Atlántida. “Ahí me formaron”, suele decir. Su desembarco en Intrusos, en 2003, le abrió las puertas de la popularidad televisiva. Y se convirtió en una voz destacada -e histórica- del programa. Con peso propio, hasta llegó al Bailando.

El 20 de mayo Tauro salió al aire por última vez. Ese día mantuvo un intercambio al aire con Rial por una información sobre el doctor Rubén Mühlberger. “Los cruces de opiniones entre ellos son legendarios. Marcela y Jorge se conocen desde hace más de tres décadas”, contaron miembros del equipo. Al día siguiente la panelista no asistió porque ya estaba prevista una rotación entre todo el panel de Intrusos, como venía sucediendo desde fines de marzo, para cumplir con las normas sanitarias previstas para evitar la propagación del COVID-19. Su lugar fue ocupado por Débora D’Amato.

Con el correr de los días empezó a circular el rumor de un posible cambio de programa, siempre dentro del propio canal, lo que ya ha sucedido en otras ocasiones y en distintos ciclos. Así fue como la posibilidad de que Tauro pasara al ciclo de Alejandro Fantino -que reemplazó al Incorrectas de Moria Casán una vez que el coronavirus acaparó la agenda de los medios- se convirtió en una opción válida, aun cuando continuar en Intrusos aparecía como una posibilidad cierta.

Finalmente, y luego de varias reuniones, según pudo saber Teleshow este lunes se terminó de definir el pase: Marcela será parte de Fantino a la tarde. La intención del canal es reforzar el equipo periodístico, sumando además a una figura que tiene mucha llegada en el televidente.

En estas horas se está terminando de definir qué día ocupará Tauro por primera vez su asiento, en un programa que ya consiguió su espacio en la grilla televisiva. En esta circunstancia, como sucedió en mayo con D’Amato y el equipo de Intrusos, lo que prima es la rotación, toda una logística que América puso en marcha -al igual que el resto de los canales- desde la implementación de los protocolos sanitarios.

De esta manera, y mientras continúa en la radio con El Club del Moro (con Santiago del Moro) y No está todo dicho (de Guido Kaczka), ambos en mañana de La 100, Marcela Tauro espera que se ultimen los detalles para su vuelta a la pantalla chica. Al fin, son tiempos de cambio en una industria -la televisiva- que es dinámica como pocas.