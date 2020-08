Marcela “Tigresa” Acuña: “En 2021 podría hacer una despedida y nada más”

Compartir

Linkedin Print

Marcela “Tigresa” Acuña manifestó que debido a la inactividad obligada por la pandemia de coronavirus proyecta retirarse del boxeo el año que viene, marcando que “todo tiene una fecha de vencimiento” aunque aclaró que esperará para anunciarlo.

“No quiero proyectar tantas cosas porque ni siquiera empecé a entrenar”, comenzó afirmando la “Tigresa” Acuña en una charla con alumnos de la escuela de periodismo deportivo cuando fue consultada por su futuro.

“En 2021 podría hacer una despedida y nada más, yo siempre digo que si subo a un ring tengo que estar perfecta y ahora no podemos ni siquiera entrenar. Ya son dos años de estar parada y tengo miedo de no volver de la mejor forma”, agregó.

La pionera del boxeo femenino en la Argentina, actual campeona del mundo en la categoría supergallo de la FIB, reconoció que le gustaría despedirse con una pelea “de esas que generen adrenalina”.

“Sé que todo tiene una fecha de vencimiento y mis tiempos están venciendo y no me quiero ir con una lágrima, prefiero irme con un gran recuerdo”, apuntó la campeona mundial, reconocida como “la madre del boxeo argentino”.

La idea de Acuña era la de pelear este año y en 2021 organizar la despedida, pero entre la pandemia y una neumonía que la tuvo a maltraer le complicaron el panorama.