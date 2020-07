Marcela Tinayre reveló un curioso detalle sobre la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

Compartir

La hija de Mirtha Legrand confesó que ya sabía de la crisis entre el conductor y la empresaria y dio a conocer uno de los motivos de conflicto entre la pareja, que involucra a los amigos del creador de ShowMatch

La separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés fue una sorpresa para muchos, pero no para Marcela Tinayre. En una entrevista que le brindó a Ángel de Brito en LAM, por El Trece, la hija de Mirtha Legrand aseguró que “la gente del mundo del espectáculo” sabía de esta ruptura “desde hace tiempo”. Y confesó que estaba al tanto de uno de los motivos de conflicto entre la pareja. Pero se preguntó si el hecho de que la noticia no hubiera trascendido antes tenía que ver con que el conductor de Showmatch fuera “un protegido”.

¿Por qué no contó ella la primicia del final de esta relación? “Porque yo no tengo un programa de espectáculos; si no, lo hubiese dicho. Pero sabíamos de las peleas los que estamos en Punta del Este y de las crisis que puede tener cualquier matrimonio”, reconoció la conductora de Las Rubias. Y no dudó en hacer un análisis sobre la inesperada actitud de Marcelo, de salir a blanquear su separación de Guillermina a través de una historia de Instagram el último domingo.

“¿Saben qué pienso yo de eso, realmente? Porque me pareció muy sintomático esto de las escuchas que sacó (Jorge) Lanata”, dijo Tinayre en relación a los audios en los que se oye a Tinelli hablando con Julio Grondona sobre el arbitraje de un partido de San Lorenzo del año 2013, que salieron a la luz este lunes. Y explicó: “Me parece que es una pareja que no me miente, parto de esa premisa, que realmente se aman. No me entra en la cabeza que haya una crisis real. Hay muchos hijos de por medio. Pero pienso que él (Marcelo) lo hace para proteger a su familia, porque le van a venir unos embates muy grandes ahora. Así que lo hizo para protegerlos un tiempo”.

En ese momento, De Brito remarcó que tanto Tinelli como la empresaria son “personas de carácter” y que, aunque muchos tengan otra imagen de Guillermina, ella también es dueña de una gran personalidad. Entonces, Marcela contó una infidencia que podría ser uno de los motivos de conflicto entre la pareja. “Los íntimos de Marcelo, que se habían abierto de ellos, me contaban que ella (Valdés) lo separó mucho de los amigos”, reveló la conductora.

Ante el asombro de Ángel, Tinayre se explayo sobre el tema. “No sé todo. Yo los quiero mucho. Guillermina me parece una mujer que se reinventó. Ella estuvo guardada mucho tiempo, es una mujer bella que hizo sus zapatos, hizo sus obras de teatro… O sea que era una mujer gánica, no era una figurita bella nada más. Así que tengo mucho respeto por ella”, explicó, haciendo alusión a los catorce años que la empresaria compartió con su ex marido, Sebastián Ortega, en los que dejó de lado su carrera profesional para dedicarse a su familia.

“Y Marcelo es Marcelo”, agregó enseguida la conductora. ¿Qué significa esto último? “Marcelo es Marcelo Tinelli, para mí, todo el tiempo. ¿Viste? Es un tipo carismático, lo que ya sabemos todos. En ciertas situaciones, yo creo que a esos divos y no sólo en la Argentina sino en el mundo, porque yo conozco a muchos de la música, hay momentos en los que se les da como una simbiosis. No se dan cuenta y el personaje se los come. Es inevitable”, concluyó Marcela.