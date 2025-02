Marcelo anunció el final de una carrera fantástica: 16 temporadas en Real Madrid y 31 títulos

Un anuncio que parecía casi inevitable. Un final extraño, impropio para su historia, sin el brillo de un hombre que se convirtió en una leyenda de Real Madrid. El lateral brasileño Marcelo difundió su retiro del fútbol a los 36 años y le puso fin a una carrera increíble. Sus estadísticas impactan: 721 partidos disputados, 58 goles, 117 asistencias y 25 títulos en la Casa Blanca del fútbol, con cinco Champions League, en su vitrina. Una locura absoluta.

El 26 de octubre de 2024 Marcelo jugó su último partido como profesional con la camiseta de Fluminense en un duelo ante el EC Vitória, en el que apenas disputó 16 minutos. Un puñado de días después, el 2 de noviembre, durante el encuentro ante Gremio, Marcelo y su técnico, Mano Menezes, tuvieron un enfrentamiento en el campo de juego que terminó en el anuncio de la rescisión de su contrato, en un regreso al fútbol brasileño breve, ya que emigró de Real Madrid en junio de 2022.

El defensor, considerado uno de los mejores de la historia en su puesto, confirmó su retiro mediante un video que no volverá a jugar de manera profesional, aunque anticipó que seguirá vinculado al fútbol desde otro rol. Marcelo dejó una huella imborrable en el fútbol con 16 temporadas en Real Madrid, donde arribó con apenas 18 años en enero de 2007, llegó a ser capitán y se volvió una leyenda tras 546 partidos y 38 goles.

Ante el anuncio el equipo español emitió un comunicado repasando espectacular carrera y agradeciendo su desempeño en el club: “En el corazón de todos los madridistas permanecerá para siempre su fútbol espectacular y el recuerdo de un jugador que lo dio todo por esta camiseta, representando los valores del Real Madrid”.

En el mismo comunicado se expresó el presidente del club merengue, Florentino Pérez, que dijo: “Marcelo es uno de los grandes laterales izquierdos de la historia del Real Madrid y del fútbol mundial, y hemos tenido el privilegio de disfrutarlo durante mucho tiempo. Es una de nuestras más grandes leyendas y el Real Madrid es y será siempre su casa”.

Tras su salida del fútbol español, emigró al fútbol griego y defendió los colores de Olympiacos durante unos meses, entre mediados de 2022 y febrero de 2023, cuando decidió volver a Fluminense, el club del que surgió como futbolista. En su casa, como él lo definió conquistó tres títulos, con la corona en la Copa Libertadores de 2023 ante Boca.

En la selección de Brasil, si bien no pudo coronarse como campeón del mundo ni alcanzó la Copa América, sí pudo coronarse en la Copa Confederaciones 2013, mientras que alcanzó la medalla de bronce en Pekin 2008 y la plateada en Londres 2012.

Las palabras

de Marcelo

El defensor publicó en su cuenta oficial de la red social X, un video en el que habló de su carrera y el fin de una aventura fantástica como futbolista: “Mi amor por el fútbol viene por mi abuelo. Él quería que yo fuera futbolista profesional e hizo todo lo posible para conseguirlo. Con 18 años el Real Madrid llamó a mi puerta y vine aquí. Ya puedo decir que soy un madrileño más. Aquí he formado junto a mi mujer una familia. 16 temporadas, 25 títulos, cinco Champions, uno de los capitanes y tantas y tantas noches mágicas en el Bernabéu. ¡Qué locura!”.

Y continuó: “El Madrid es un club diferente. El madridismo es un sentimiento inexplicable. Jugar por la camiseta de mi país desde categorías inferiores también ha sido un honor. En mi memoria quedan dos medallas olímpicas y una Copa de Conferederaciones. Regresar a Fluminense fue devolverle al club lo que me dio. Ayudarlo a conseguir tres títulos, incluyendo la Copa Libertadores, y dejado un legado para los pobres en el estadio Marcelo Vieira. Mi historia como jugador termina aquí, pero todavía me queda mucho por darle al fútbol. Gracias por tanto”.

Los duelos con Messi

Durante un tiempo, él como lateral izquierdo de Real Madrid y Messi como wing derecho del Barcelona, tuvieron enfrentamientos históricos. En noviembre de 2023, en una entrevista concedida a Charla Podcast, Marcelo había dicho: “En 2017, el Barça venció 3-2 con un gol de Messi en el último minuto. Luego de sacarse la camiseta, se la mostró a todo el estadio madridista. ¿Si hizo bien? “¿Si Messi estuvo loco en el clásico por hacer eso? la p…, yo estaba en el infierno”.

Sobre esos clásicos recordó: “Los partidos eran Cristiano y Messi. Un partido Messi la rompía y otro Cristiano la rompía. Era así. Estaba esperando qué pasaba”. Pero siempre dejando en claro que, fiel a su estilo, disfrutaba de esos partidos especiales. “Jugaban Messi, Henry y Giuly. Era muy brava esa delantera. Ronaldinho Gaúcho en su momento también. Entonces podía salir Henry y yo decía ‘amén’. Entraba Eto’o. Cualquiera que ingresaba podía marcar la diferencia y yo tenía que estar al límite de mi concentración y juego.