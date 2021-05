Marcelo Bielsa negocia un nuevo contrato con Leeds United

Compartir

Linkedin Print

El técnico argentino, de 65 años, llegó al club en 2018 y renovó su contrato con la entidad un día antes del inicio de la actual Premier en septiembre pasado.

El entrenador argentino del Leeds United, de la Premier League inglesa, Marcelo Bielsa, mantuvo charlas con la directiva de la entidad relacionadas con la firma de un nuevo contrato y por el momento “no está considerando alternativas” además del ofrecimiento de su actual club, señaló la prensa británica.

El técnico argentino, de 65 años, llegó al Leeds en 2018 y renovó su contrato con la entidad un día antes del inicio de la actual Premier en septiembre pasado, consignó la BBC Sports.

Bielsa, ex entrenador de Newell’s Old Boys, Vélez y el seleccionado argentino, reiteró que decidirá su futuro tras el último partido de la temporada, mañana de local ante el West Bromwich Albion

“La evaluación de la continuidad de un entrenador es una decisión muy delicada. Hemos revisado con las autoridades del club todas las variables que significa seguir y no estoy considerando ninguna opción alternativa. Soy sincero, no tengo opciones alternativas”, dijo Bielsa.

Bielsa, ex entrenador de Newell’s Old Boys, Vélez y el seleccionado argentino (lo dirigió en el mundial 2002 de Japón-Corea), reiteró que decidirá su futuro tras el último partido de la temporada, mañana de local ante el West Bromwich Albion.

El Leeds realizó una gran campaña en la actual Premier League, logró mantenerse en la categoría sin inconvenientes y se ubica en el décimo puesto con 56 unidades, con 17 triunfos, 5 empates y 15 derrotas, teniendo como figura y goleador a Patrick Bamford con 16 tantos.

Compartir

Linkedin Print