Marcelo Gallardo aseguró que nunca le ofrecieron ser entrenador de la Selección

La pregunta de Oscar Ruggeri abrió una puerta para un momento de reflexión de un Marcelo Gallardo que habló de la selección argentina como nunca antes. Remarcó que nunca nadie le ofreció la conducción técnica como se ha rumoreado y aseguró que tiene el deseo de tomar las riendas de la Albiceleste en algún momento.

“Me encantaría ser el entrenador de la selección nacional en un futuro. Es un deseo de todo entrenador. No miro la edad, pero tienen que coincidir ambas partes”, fue lo que declaró en ESPN el Muñeco, después de decir que se siente completamente preparado por lo que vivió como conductor de River y las experiencias que ya tuvo. A diferencia de Diego Simeone, que cree que su momento será cuando sea más veterano en la carrera de entrenador, Gallardo apuntó: “La edad es un pensamiento particular, personal, no todos pensamos igual pero es respetable. Es difícil separarse de la adrenalina del día a día pero cuando hay otra cosa de la envergadura de la Selección”.

“Se va a dar cuando se tenga que dar. Cuando te van a buscar y te quieren. Por más que sea la Selección, tiene que haber un plan, un proyecto, gente preparada. Es la Selección, sí, pero ¿a qué precio? El que te venga a buscar para dirigir debe decir adónde vamos, qué quieren que haga, más allá de yo decirle lo que siento y deseo”, fue otra de sus sentencias.

