Marcelo Gallardo dijo sentirse incómodo por el mal inicio de año de River Plate

Fue un golpe muy duro para River Plate. Y Marcelo Gallardo, el técnico del Millonario, dejó sus impresiones después de la derrota por penales ante Talleres de Córdoba, en Asunción, en el duelo por la Supercopa Internacional.

En los 90 minutos reglamentarios, River no pudo romper el cero contra Talleres. Tampoco pudo hacerlo tras los 30 agregados, ya que terminaro 0-0 en los 120. Si bien estuvo en ventaja en la serie desde los 12 pasos, falló a la hora de la verdad y fue el conjunto cordobés el que le ganó y escribió historia. Así, el Millonario perdió su séptima definición seguida por penales, ya que la última que ganó fue en 2019.

Gallardo sufrió mucho, como cada hincha, en la definición por penales en Paraguay. Atajó dos disparos Franco Armani, pero fallaron Gonzalo Montiel, el mismo que le dio el título mundial a la Selección Argentina en Qatar 2022 ante Francia, después Facundo Colidio para ganar la final y más tarde Manuel Lanzini. Ninguno de esos tres tiros fueron salvados por Guido Herrera, el arquero de la «T», sino que los tiraron afuera.

«No hay ningún tipo de excusa, porque no corresponde. La realidad de hoy es que hubo tres obstáculos: el adversario, claramente, el clima y, sobre todas las cosas, nosotros mismos. Nunca pudimos encontrar la energía para afrontar este tipo de partidos y de finales. Una parte la hacemos bien, que es que nos meten pocos goles y no sufrimos mucho atrás, pero nos falta creatividad arriba», dijo el DT.

«Esto nos está faltando en estos tiempos. Debemos saber resolver situaciones de otra manera. Este es el resumen del inicio del año, ya que pensábamos tener una soltura y nivel diferentes. Es un arranque inesperado. Hay que atravesar este momento; debemos cambiar. Hay que representar mejor a la gente, mejorar la responsabilidad. Hay que torcer este rumbo negativo en el comienzo de 2025», agregó.

«Cuando uno ve que no sale lo que quiere, lo que nos identificó por mucho tiempo, y sé bien porque pasé por momentos adversos de gestión acá en River, no hay otra que seguir insistiendo. Y si hay que cambiar, se cambia, eso lo tengo recontra claro. Hay que ser positivos, no negativos, pero estas cosas se dan en el fútbol. No hay otra receta que el trabajo, insistir y ver las improntas del futbolista», contó Gallardo.

«El mensaje que debemos transmitir es otro. No es parte de mi vocabulario poner excusas. En la búsqueda que queremos nos falta representatividad, mostrar otra cara para lo que está habituado el hincha. Hemos jugado de otra manera… Ya veremos cuáles son los nombres y las formas para plasmar lo que queremos. Seguimos en la búsqueda, porque no somos continuos, constantes. Hay un grado de responsabilidad, pero uno identifica, sí, y debe seguir insistiendo», comentó.

«No fui a buscar la medalla, es cierto, fue un desenfoque mío. Nadie me dijo de quedarme, ni de la organización. Nada más que eso. Ya está», explicó, sin querer extenderse por ese momento vivido.

«Hay algo que está en nuestro ADN y es que seamos un equipo agresivo y que impone condiciones. Por eso debemos mejorar, seguir buscando, y no machacar sobre eso, porque hay que salir rápido y claros de estas situaciones. Siempre opté por poner a aquellos jugadores que están para rendir bien y haré lo que tenga que hacer», admitió.

«Mi responsabilidad es ser autocrítico y exigente. Uno se siente incómodo porque las cosas no salen bien, pero seguiremos buscando lo mejor. Ya vamos a encontrarle la vuelta», remarcó.