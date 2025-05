Marcelo Gallardo: «Estoy contento por el trabajo de los jugadores de River»

Fue aplastante y también disfrutó mucho Marcelo Gallardo, su técnico. River Plate dio un show, goleó 6-2 a Independiente del Valle y, una fecha antes del cierre, ya se clasificó para los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2025. El DT dejó luego sus sensaciones en conferencia de prensa.

Los goles del Millonario los anotaron Sebastián Driussi, Luis Zárate -en contra- Franco Mastantuono (penal), Maximiliano Meza, Miguel Borja y Manuel Lanzini. El rival ecuatoriano terminó con 10 jugadores, por un expulsado en el final del primer tiempo, que fue determinante.

Así, River lidera cómodo el Grupo B y se aseguró terminar primero. Ya es uno de los mejores de la Libertadores, pero tras la fecha final pasará a jugar octavos en el segundo semestre, ya que en el medio disputará el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

«Jugamos después de tres días, con una clara intención de buscar la clasificación contra un rival de buen pie, con una buena metodología, que viene bien desde hace algunos años, más allá de cada entrenador que tuvo. El primer tiempo fue palo por palo, porque ellos también propusieron un partido así, de ida y vuelta», comentó Gallardo ante los medios.

«Nos empataron rápido, pasaron a ganar… Este partido tuvo que ver con una insistencia y búsqueda permanente, de ir para adelante, de no conformarse. Por eso terminamos con una goleada; nos ayudó la expulsión de ellos, pero no es fácil meter seis goles en la Libertadores», remarcó.

«Estoy muy contento por el trabajo de los jugadores y de cómo lo hicieron. Entraron algunos que no venían jugando mucho, se brindaron muy bien todos y pudimos ganar muy bien. Estuvieron preparados para darnos soluciones, encajaron perfectamente y nos dan más alternativas ante tantos partidos que tenemos, pudiendo repartir las cargas con los que más juegan. Lanzini y Meza lo hicieron muy bien, marcaron goles, siendo valiosos, y también nos dan armonía como grupo», contó.

«No tomamos bien al volante central, Alcívar, perdimos un poco el control en tanto ida y vuelta en los primeros 25 minutos. Pasó Mastantuono a jugar adentro para complicarlos, para aprovechar por ahí, y cortamos el rombo de ellos. Ya con el penal y la roja de ellos fuimos al descanso arriba y nos soltamos más», agregó el DT riverplatense.

«El equipo viene, partido tras partido, funcionando y jugando bien. Seguimos construyendo y le permite al hincha identificarse. Esto es contagio y me pone contento. Es un ida y vuelta permamente y eso es maravilloso para todos», admitió.

Y fue consultado, en el final, por Platense, el rival en los cuartos de final del Apertura. «Será otro encuentro duro, que será fundamental, en este seguir creciendo y tratar de llegar a los objetivos, ya que buscamos llegar a la final de este torneo. Es un rival duro, que le ganó a Racing, que está muy bien, como visitante, y debemos seguir bien enfocados en lo nuestro», expresó.